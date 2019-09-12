Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новым премьер-министром Ингушетии стал банкир
В Крыму построят два больших десантных корабля
"Важно для всей России": Путин оценил масштаб подвига против террорист...
ЕСПЧ начал слушания по Крыму: что пытается доказать Украина? Вечер с Соловьевым ...
Главная / Политика

Активы заморожены, поездки ограничены до марта: 170 лиц и 44 компании оставили под антироссийскими санкциями ЕС

12 сентября 2019, 16:39  •  41 • Политика
Совет ЕС продлил антироссийские санкции против 170 физических лиц и 44 юридических до на ближайшие шесть месяцев, до 15 марта следующего года. Согласно документу до этого времени остаются замороженными активы и действуют ограничения на поездки.
Евросоюз продолжил гнуть свою антироссийскую линию. Совет ЕС еще на ближайшие полгода продлил индивидуальные санкции против 170 физических лиц и 44 юридических. Таким образом, рестрикции будут распространяться до 15 марта 2020 года.
К слову, это те самые люди и компании, которые в Евросоюзе расцениваются как причастные "к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Согласно документу на шесть ближайших месяцев для этих лиц будут действовать ограничения на поездки, а активы оставят в "заморозке".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
12 сентября 2019, 16:39
В Крыму построят два больших десантных корабля
12 сентября 2019, 16:39
Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку
11 сентября 2019, 22:24
Настрой на нормализацию. Лавров и глава МИД Молдавии обсудили русский язык и Приднестровье
11 сентября 2019, 21:09
Канадский парламент распущен: Трюдо запустил 40 дней кампании
12 сентября 2019, 10:09
"Жест доброй воли": Трамп отложил пошлины ради праздника в Китае
11 сентября 2019, 21:09
Встреча Нетаньяху и Путина назначена на четверг
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2019, 06:54
"Ему повезло, он попал в "мифическую категорию": Эксперт – о том, поче...
12 сентября 2019, 03:39
Кто победил, а кто Проиграл определят две недели войны (Игорь Коротченко)
12 сентября 2019, 03:39
Как Болгария и ЕС помогают Украине сохранить транзит российского газа
12 сентября 2019, 06:54
Заключили "мировую": Учёный-миллиардер из России, попавший в "кремлёвс...
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
09 сентября 2019, 23:39
Сгорела даже танковая броня: Украинскую военную колонну при попытке передислокации остановили взрывы
10 сентября 2019, 06:09
"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объяснил внезапную дерзость США
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее призыва вернуть Крым Украине
10 сентября 2019, 12:39
"Они вообще в каком мире живут?" Говоря о "живодерской пенсионной реформе" и 4-дневной неделе, Михеев не сдержался
07 сентября 2019, 14:39
Что не так с этим обменом
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.