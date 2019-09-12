Активы заморожены, поездки ограничены до марта: 170 лиц и 44 компании оставили под антироссийскими санкциями ЕС

Евросоюз продолжил гнуть свою антироссийскую линию. Совет ЕС еще на ближайшие полгода продлил индивидуальные санкции против 170 физических лиц и 44 юридических. Таким образом, рестрикции будут распространяться до 15 марта 2020 года.

К слову, это те самые люди и компании, которые в Евросоюзе расцениваются как причастные "к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Согласно документу на шесть ближайших месяцев для этих лиц будут действовать ограничения на поездки, а активы оставят в "заморозке".