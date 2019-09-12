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Активы заморожены, поездки ограничены до марта: 170 лиц и 44 компании оставили под антироссийскими санкциями ЕС
12 сентября 2019, 16:39 • 41 • Политика
Совет ЕС продлил антироссийские санкции против 170 физических лиц и 44 юридических до на ближайшие шесть месяцев, до 15 марта следующего года. Согласно документу до этого времени остаются замороженными активы и действуют ограничения на поездки.
Евросоюз продолжил гнуть свою антироссийскую линию. Совет ЕС еще на ближайшие полгода продлил индивидуальные санкции против 170 физических лиц и 44 юридических. Таким образом, рестрикции будут распространяться до 15 марта 2020 года.
К слову, это те самые люди и компании, которые в Евросоюзе расцениваются как причастные "к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Согласно документу на шесть ближайших месяцев для этих лиц будут действовать ограничения на поездки, а активы оставят в "заморозке".
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