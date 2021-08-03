Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правил...
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
Главная / Политика

Активы в Белизе: ЦИК нашёл новые доказательства против Грудинина

03 августа 2021, 17:45  •  47 • Политика
ЦИК на заседании Верховного суда по жалобе КПРФ представил данные об активах Грудинина за границей.
Центризбирком России выявил новые данные об иностранных активах экс-кандидата в президенты страны Павла Грудинина.
Установлено, что директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", по данным Генпрокуратуры, владеет иностранными акциями с осени 2020 года. Также имеется решение Верховного суда Белиза 2020 года, что компания Грудинина не считается ликвидированной, заявили юристы ЦИК в Верховном суде.
Ранее о наличии у Грудинина счетов и акций за границей сообщала в письме в ЦИК бывшая супруга политика. Также акции фигурировали в 2019 году в решении Видновского суда, делившего имущество Грудинина после развода.
Юрист Грудинина в суде заявила, что не имеет "информации, что он вновь стал владельцем акций ликвидированной компании или что данная компания поменяла статус", передаёт РИА Новости.
Ранее ЦИК исключил Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму. КПРФ подала жалобу в Верховный суд.
Ранее в Новосибирске партия КПРФ попала в скандал с мэром города Анатолием Локотем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






47
Источник
Похожие новости
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
03 августа 2021, 12:15
Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псковских церквей
03 августа 2021, 03:05
"Для общего блага": Американский вице-адмирал оценил русских военных
03 августа 2021, 10:25
Стала известна предварительная сумма первого крымского иска к Украине
03 августа 2021, 04:55
В Крыму оценили угрозу Киева о «камнях с неба»
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" н...
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки проросси...
03 августа 2021, 12:15
Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псков...
03 августа 2021, 01:15
Подменили рассадку - и всё: В Чехии сообщили о "ковидном" обмане на Играх в...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июля 2021, 05:35
Президент Филиппин перешёл грань разумного в кампании вакцинации: "Пусть помирают!"
02 августа 2021, 06:00
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
02 августа 2021, 00:30
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у всех на глазах
31 июля 2021, 23:45
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.