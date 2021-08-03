Активы в Белизе: ЦИК нашёл новые доказательства против Грудинина

ЦИК на заседании Верховного суда по жалобе КПРФ представил данные об активах Грудинина за границей.

Центризбирком России выявил новые данные об иностранных активах экс-кандидата в президенты страны Павла Грудинина.

Установлено, что директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", по данным Генпрокуратуры, владеет иностранными акциями с осени 2020 года. Также имеется решение Верховного суда Белиза 2020 года, что компания Грудинина не считается ликвидированной, заявили юристы ЦИК в Верховном суде.

Ранее о наличии у Грудинина счетов и акций за границей сообщала в письме в ЦИК бывшая супруга политика. Также акции фигурировали в 2019 году в решении Видновского суда, делившего имущество Грудинина после развода.

Юрист Грудинина в суде заявила, что не имеет "информации, что он вновь стал владельцем акций ликвидированной компании или что данная компания поменяла статус", передаёт РИА Новости.

Ранее ЦИК исключил Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму. КПРФ подала жалобу в Верховный суд.

Ранее в Новосибирске партия КПРФ попала в скандал с мэром города Анатолием Локотем.