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Активы российской элиты управляются из США: Депутат назвал подлинную угрозу санкций

27 декабря 2019, 03:54  •  52 • Политика
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Евгений Фёдоров прокомментировал новости о том, что киберкомандование армии США начало разработку тактики ведения против России информационной войны. Активы российской элиты управляются из США, пояснил он, что создаёт возможность манипулировать ею с помощью санкций.
По словам депутата, тем самым власти США усиливают механизм манипулирования российской элитой. Фёдоров напомнил, что Белый дом давно вовлечён в информационное и геополитическое противостояние с РФ.
"Это называется "конкуренция наций", и в этой борьбе нужно выигрывать", - подчеркнул Фёдоров. Как пояснил Фёдоров в беседе с ФАН, предложение деофшоризации не возымело успеха, поэтому все российские элиты завязаны на иностранную юрисдикцию и их активы управляются из правовой системы США, даже если размещены в России.
"Таким образом, у США есть возможности по манипуляции определёнными субъектами через систему санкций", - подчеркнул он. В таких условиях России следует возвращаться к национализации элит, которая была предложена Путиным лет 10-15 назад, чтобы противостоять соответствующей политике США, считает депутат.

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