Активы российской элиты управляются из США: Депутат назвал подлинную угрозу санкций

По словам депутата, тем самым власти США усиливают механизм манипулирования российской элитой. Фёдоров напомнил, что Белый дом давно вовлечён в информационное и геополитическое противостояние с РФ.

"Это называется "конкуренция наций", и в этой борьбе нужно выигрывать", - подчеркнул Фёдоров. Как пояснил Фёдоров в беседе с ФАН, предложение деофшоризации не возымело успеха, поэтому все российские элиты завязаны на иностранную юрисдикцию и их активы управляются из правовой системы США, даже если размещены в России.

"Таким образом, у США есть возможности по манипуляции определёнными субъектами через систему санкций", - подчеркнул он. В таких условиях России следует возвращаться к национализации элит, которая была предложена Путиным лет 10-15 назад, чтобы противостоять соответствующей политике США, считает депутат.