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«Активные столкновения не зафиксированы»: в Турции назвали преждевременными сообщения о срыве перемирия в Ливии

15 января 2020, 18:54  •  31 • В мире
Появившиеся вечером 14 января сообщения о «крахе перемирия» в Ливии являются преждевременными, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Он также выразил уверенность, что берлинская конференция по ливийской проблематике, назначенная на 19 января, завершится с положительным результатом. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что состоявшийся в Москве саммит враждующих сторон был промежуточным этапом на пути к мирному урегулированию. Как отмечают эксперты, переговоры о достижении перемирия — это всегда сложный процесс, имеющий множество вариантов развития.
 
Военная техника группировки, поддерживающей правительство национального согласия globallookpress.com © DPA
 

В Министерстве обороны Турции назвали преждевременными сообщения о возобновлении боевых действий в ливийской столице — Триполи. Накануне вечером о «крахе перемирия» сообщил спикер палаты представителей Ливии Акила Салех Иса.

«Заявлять о нарушении перемирия в Ливии преждевременно, активные столкновения не зафиксированы», — подчеркнул министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Напомним, 8 января в Стамбуле прошли переговоры президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств призвали все стороны ливийского конфликта сесть за стол переговоров, а также прекратить боевые действия с 00:00 12 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) и правительство национального согласия (ПНС) объявили о прекращении огня, предупредив при этом, что будут реагировать на любое нарушение режима тишины.

13 января переговорный процесс по ситуации в Ливии продолжился в Москве с участием министров иностранных дел России и Турции — Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, руководителей оборонных ведомств — Сергея Шойгу и Хулуси Акара, а также руководителей враждующих ливийских сторон — главы ПНС Фаиза Сарраджа и командующего ЛНА Халифы Хафтара. По словам Лаврова, по итогам встречи соглашение подписали председатель государственного совета Ливии Халед Мишри и Саррадж. Хафтар свою подпись под документом не поставил и покинул Россию. Как сообщили в Минобороны РФ, генерал взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих Ливийскую национальную армию племён.

«Мы никогда не рассматривали встречу в Москве как окончательную, но это встреча для продвижения мира и вклад в конференцию в Берлине. Мы рекомендовали Германии пригласить на неё ливийцев и надеемся, что они позитивно отреагируют на это предложение. Идёт процесс, он продолжается», — заявил Лавров 15 января на международной политологической конференции «Диалог Райсина».

В свою очередь, Хулуси Акар полагает, что намеченная на 19 января конференция в Берлине может положительно сказаться на урегулировании ситуации.

«Лидеры, за исключением Трампа, соберутся 19 января в Берлине. Там будут присутствовать также Саррадж и Хафтар. Мы думаем, что саммит может быть результативным», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что советник главы ПНС уже подтвердил участие Фаиза Сарраджа в переговорах в германской столице.

«Лучше худой мир, чем бесконечная война»

Как отметил военный эксперт Борис Юлин, наблюдается всё большее усиление позиций политиков, недовольных продолжающимися военными столкновениями в Ливии.

«Единственное, что может обеспечить сколь-нибудь устойчивый мир, это ликвидация или ослабление основных причин, которые вызывают боевые действия», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, в настоящее время Ливия является страной с ограниченным суверенитетом, нефтяные богатства которой находятся под контролем иностранных компаний.

«Ливия единой страной изначально не была, она была определена по границам как бывшая итальянская колония. Особого единства в ней пока и не было. Пока не будут устранены причины войны — а это контроль над национальными богатствами со стороны других государств и борьба различных этнических группировок за власть, — устойчивого мира там быть не может, могут быть только кратковременные перемирия, которые, вероятно, в чём-то полезны будут, а в чём-то могут привести к ещё большим жертвам, затягивая конфликт», — пояснил Юлин.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. После этого образовались два противоборствующих центра власти — временное правительство во главе с Абдаллой ат-Тани, назначенное парламентом в Тобруке и поддерживаемое ЛНА, и правительство национального согласия под руководством Сарраджа.

По словам коммерческого директора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, вопросы, связанные с перемирием, никогда не были простыми и не решались в ходе одной встречи враждующих сторон. Он подчеркнул, что этот процесс всегда будет сложным и многовариантным, тем более в Ливии — стране, объединяющей различные народности.

«Поэтому примирение сторон, вопросы прекращения огня и соблюдения этого прекращения, скорее всего, пойдут по многоэтапному процессу. Я думаю, всё будет идти по аналогии с астанинским и сочинским форматами. Пока же лучше худой мир, чем бесконечная война. Нужно понимать, что в Сирии тоже не всё проходило гладко», — пояснил эксперт в беседе с RT.

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