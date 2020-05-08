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Активность НАТО в Арктике не прошла незамеченной: Посольство в Норвегии выступило с заявлением
08 мая 2020, 01:10 • 54 • Политика
Посольство в Норвегии прокомментировало рост активности НАТО в Арктике. "Не способствует поддержанию общей безопасности, стабильности и предсказуемости в регионе", - говорится в сообщении российского представительства.
В российском посольстве в Норвегии отреагировали на американо-британские военные учения в Норвежском и Баренцевом морях. Представительство России заявило, что рост активности военного блока в Арктике не способствует поддержанию безопасности в регионе.
Речь идёт об учениях НАТО по борьбе с подводными лодками, которые прошли 1 мая в Норвежском море. В них приняли участие военные корабли США и Великобритании, а также американская подводная лодка и разведывательный самолёт Boeing P8-A. Кроме того, три эсминца США и фрегат Британии зашли 4 мая в акваторию Баренцева моря.
Российские дипломаты подчеркнули, что на фоне политики США, направленной на демонтаж последних элементов системы контроля над вооружениями, сейчас востребованы совершенно иные политические шаги. В частности, необходим запуск профильных переговоров, направленных на восстановление взаимного доверия и полноценных связей по военной линии.
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