«Активно идёт подача заявок»: в Москве привили первых участников исследования вакцины «Спутник Лайт»

В субботу, 27 февраля, в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 17 февраля специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи получили разрешение на переход к третьей фазе испытаний. Вместе с тем весной в Крымском федеральном университете имени Вернадского планируют приступить к клиническим исследованиям собственной вакцины против коронавируса под названием «Лассо». За прошедшие 24 часа в России выявлено 11 534 новых случая COVID-19. За это же время 16 020 человек выздоровели, 439 скончались.

В Москве в рамках клинических исследований началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объёмы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идёт подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек», — сказала Ракова.

По её словам, ожидается, что в основном однокомпонентный препарат, разработанный на базе «Спутник V», будет использоваться молодыми людьми от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ при одной прививке, а также для ревакцинации.

«Спутник Лайт» в сочетании со «Спутником V» даст больше возможностей для вакцинации», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о начале международных клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Он отмечал, что российская часть испытаний пройдёт в столице на базе десяти городских поликлиник.

17 февраля специалисты НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи получили от Минздрава разрешение на переход к третьей фазе испытаний однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Окончание исследований запланировано на 28 января 2022 года.

Помимо этого, в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского сообщили о планах начать весной клинические испытания собственной вакцины от COVID-19 под названием «Лассо».

«Мы перейдём от доклинических испытаний к клиническим сначала на группе добровольцев, что, прежде всего, покажет безопасность вакцины для человека. Дальше будем бороться за то, чтобы максимально большое количество людей формировало антитела, то есть, будет подобрана доза и комбинация конструкций. Весной обязательно постараемся это сделать», — сказал доцент кафедры биохимии КФУ, вирусолог Владимир Оберемок, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердил данные испытаний вакцины на кроликах, согласно которым после прививки вырабатываются антитела.

В то же время председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что привилась от коронавируса разработанной новосибирским ГНЦ «Вектор» вакциной «ЭпиВакКорона».

Ранее в Минздраве сообщили, что по состоянию на 10 февраля в России вакцинировались 3,9 млн человек, из них почти 600 тыс. в Москве и 250 тыс. в Московской области.

На данный момент в России зарегистрировано три вакцины от коронавирусной инфекции — «Спутник V», которую разработали специалисты НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона», созданная ГНЦ «Вектор» в Новосибирской области, и препарат под названием «КовиВак», разработанный Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

РИА Новости

© Сергей Аверин

Статистика COVID-19 в России

В России за минувшие сутки выявили 11 534 новых случая COVID-19. Наибольшее количество зарегистрировано в Москве (1825), Санкт-Петербурге (951) и Московской области (558).

За прошедшие 24 часа выздоровели 16 020 пациентов, 439 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 4 234 720. За всё время выздоровели 3 799 406 человек, скончались — 85 743.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 110,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 571 тыс. человек.

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, периодические подъёмы заболеваемости COVID-19 могут происходить даже после того, как большая часть населения привьётся.

«Даже когда большая часть населения будет провакцинирована, всё равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. В том числе из-за снижения со временем защитных титров антител у некоторых людей. Эпидемическое распространение этой инфекции прекратится, но периодические подъёмы заболеваемости и вспышки могут остаться в течение ряда лет», — цитирует её ТАСС.

По её словам, в течение ближайших двух лет SARS-CoV-2 может стать сезонным заболеванием, подобные признаки уже начинают проявляться.

globallookpress.com

© Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua

Ситуация в мире

Накануне Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию с призывом к справедливому распределению вакцин от COVID-19 и заключению перемирия в зонах конфликта для проведения вакцинации. В представительстве России приветствовали единение членов Совбеза «перед лицом связанного с COVID-19 общемирового вызова».

«Принятие резолюции по важной теме вакцинации населения в условиях вооруженных конфликтов посылает значимый сигнал всему международному сообществу», — приводит текст сообщения ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения также надеется, что Совет Безопасности ООН предпримет шаги, способствующие увеличению объёмов производства вакцин. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Сейчас настало время использовать все инструменты для наращивания производства, включая передачу лицензий и технологий, а там, где необходимо, применять изъятия из прав интеллектуальной собственности», — сказал он.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции по всему миру превысило 113,4 млн, при этом умерли 2,52 млн человек. Наиболее пострадавшие от пандемии COVID-19 страны: США, где зафиксировано 28,5 млн случаев коронавируса и 510 тыс. летальных исходов, а также Индия (11 млн заболевших / 157 тыс. смертей) и Бразилия (10,5 млн / 253 тыс.).

Вместе с тем в Швейцарии сообщили о гибели 16 человек после вакцинации от коронавирусной инфекции. По данным Швейцарского фармакологического института (Swissmedic), средний возраст умерших составлял 86 лет, у них были ранее диагностированы серьёзные заболевания.

«Несмотря на совпадения по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией», — заявили в национальном регуляторе в сфере оборота лекарств.

В Swissmedic отметили, что по состоянию на 24 февраля было проанализировано 364 сообщения о побочных явлениях после прививок, 95 классифицированы как «серьёзные». При этом 199 случая из них касались вакцины от Pfizer и BioNTech, 154 — вакцины от компании Moderna.