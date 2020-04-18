Активная защита танков: развитие технологий • 112 • Аналитика

В условиях современной войны применение комплексов активной защиты бронированной техники является необходимостью. России в данном случае есть, чем гордиться: именно советское танкостроение стало первопроходцем в сфере средств активной защиты танков.



О необходимости разработки и применения систем активной защиты заговорили еще в конце 1940-х годов. В конце 1950-х годов эта идея была более конкретно сформулирована специалистами тульского ЦКБ-14. Разработкой системы занялось Центральное конструкторское бюро спортивного охотничьего оружия, а непосредственное руководство проектом осуществлял Василий Иванович Бакалов. В итоге к 1977-1978 гг. в Советском Союзе была разработана система активной защиты «Дрозд», ставшая первой в мире подобной системой, запущенной в серийное производство.







В 1982-1983 гг. комплекс активной защиты 1030М «Дрозд» успешно прошел государственные испытания, был проверен в полевых условиях, после чего с 1983 г. его стали устанавливать на танках Т-55А. Этот танк стал первым в мире, оснащенным комплексом активной защиты. КАЗ «Дрозд» производился более 6 лет. Его производство было прекращено после того, как советское руководство подписало соглашение о сокращении обычных вооружений в Европе. Танк Т-55 был включен в число ликвидируемых СССР вооружений. После этого решения прекратилась работа и над модернизированной версией КАЗ «Дрозд-2».



Была приостановлена и разработка комплекса активной защиты «Арена», в котором основной упор делался на решение проблемы поражения своей же мотопехоты при уничтожении атакующего боеприпаса осколками противоракеты или реактивной гранаты. В итоге специалистами была рассчитана траектория полета защитного блока так, чтобы максимально сократить зону сплошного поражения, одновременно уничтожив атакующий боеприпас.





Впрочем, уже в 1990-е годы, после многочисленных потерь российских танков во время штурма Грозного, руководство МО РФ признало, что эти потери стали следствием, в том числе, и недостаточной защищенности боевых машин. В результате работа над отечественными системами активной защиты была продолжена. В 1997 г. был продемонстрирован первый танк Т-80УМ, оснащенный системой «Арена» и предназначенный на экспорт в Республику Корея.



В отличие от СССР и даже постсоветской России, странам Запада не удалось добиться значительных успехов в сфере обеспечения своих танков системами активной защиты. Это прекрасно понимает, к примеру, командование сухопутных войск США, которое признало существующие глубокие проблемы в области активной защиты бронетехники американской армии.



Попытка установки разработанного в Израиле КАЗ «Iron Fist» на БМП «Брэдли» оказалась неудачной: у боевых машин не было такого запаса электроэнергии для питания многочисленных датчиков, возникли риски сбоев в общей сети питания, увеличения расходов топлива. Кроме того, на испытаниях было установлено, что снаряды-перехватчики не могли выстрелить или поразить цель.



В итоге в 2020 г. американское военное ведомство объявило о задержке интеграции израильской системы активной защиты на свои бронемашины. Кстати, Израиль, разработавший системы «Iron Fist» и «Trophy», является одной из немногих стран, которые уже имеют серийное производство танков с установленными на них современными КАЗ.





При этом, поскольку развитие ударного оружия также не стоит на месте, все чаще мировые военные эксперты говорят о необходимости совершенствования уже существующих систем активной защиты, даже о создании нового поколения КАЗ, которое было бы способно противостоять, во-первых, бронебойным оперенным подкалиберным снарядам, а во-вторых – подлетающим сверху снарядам, выпущенным с беспилотных летательных аппаратов. Против ударов БПЛА планируют применять лазер, способный сбивать ракеты, летящие в танк сверху.



Также к перспективным идеям в сфере развития комплексов активной защиты танков можно отнести внедрение электромагнитной брони. Когда снаряд или кумулятивная струя будут проходить через пластину брони, мощный импульс тока приведет к уничтожению поражающего элемента. Кроме того электромагнитная броня позволяет с помощью радаров и датчиков выбирать самый разумный способ защиты от атаки.



Сейчас перед конструкторами стоит и еще одна важнейшая проблема – как защитить сами многочисленные радары и датчики, установленные на танке. Ведь одна очередь из автомата и простой пехотинец противника выведет их из строя, тем самым нарушив всю систему активной защиты боевой машины. Поэтому поле для дальнейших исследований и разработок остается просто огромным. В условиях современной войны применение комплексов активной защиты бронированной техники является необходимостью. России в данном случае есть, чем гордиться: именно советское танкостроение стало первопроходцем в сфере средств активной защиты танков.О необходимости разработки и применения систем активной защиты заговорили еще в конце 1940-х годов. В конце 1950-х годов эта идея была более конкретно сформулирована специалистами тульского ЦКБ-14. Разработкой системы занялось Центральное конструкторское бюро спортивного охотничьего оружия, а непосредственное руководство проектом осуществлял Василий Иванович Бакалов. В итоге к 1977-1978 гг. в Советском Союзе была разработана система активной защиты «Дрозд», ставшая первой в мире подобной системой, запущенной в серийное производство.В 1982-1983 гг. комплекс активной защиты 1030М «Дрозд» успешно прошел государственные испытания, был проверен в полевых условиях, после чего с 1983 г. его стали устанавливать на танках Т-55А. Этот танк стал первым в мире, оснащенным комплексом активной защиты. КАЗ «Дрозд» производился более 6 лет. Его производство было прекращено после того, как советское руководство подписало соглашение о сокращении обычных вооружений в Европе. Танк Т-55 был включен в число ликвидируемых СССР вооружений. После этого решения прекратилась работа и над модернизированной версией КАЗ «Дрозд-2».Была приостановлена и разработка комплекса активной защиты «Арена», в котором основной упор делался на решение проблемы поражения своей же мотопехоты при уничтожении атакующего боеприпаса осколками противоракеты или реактивной гранаты. В итоге специалистами была рассчитана траектория полета защитного блока так, чтобы максимально сократить зону сплошного поражения, одновременно уничтожив атакующий боеприпас.Впрочем, уже в 1990-е годы, после многочисленных потерь российских танков во время штурма Грозного, руководство МО РФ признало, что эти потери стали следствием, в том числе, и недостаточной защищенности боевых машин. В результате работа над отечественными системами активной защиты была продолжена. В 1997 г. был продемонстрирован первый танк Т-80УМ, оснащенный системой «Арена» и предназначенный на экспорт в Республику Корея.В отличие от СССР и даже постсоветской России, странам Запада не удалось добиться значительных успехов в сфере обеспечения своих танков системами активной защиты. Это прекрасно понимает, к примеру, командование сухопутных войск США, которое признало существующие глубокие проблемы в области активной защиты бронетехники американской армии.Попытка установки разработанного в Израиле КАЗ «Iron Fist» на БМП «Брэдли» оказалась неудачной: у боевых машин не было такого запаса электроэнергии для питания многочисленных датчиков, возникли риски сбоев в общей сети питания, увеличения расходов топлива. Кроме того, на испытаниях было установлено, что снаряды-перехватчики не могли выстрелить или поразить цель.В итоге в 2020 г. американское военное ведомство объявило о задержке интеграции израильской системы активной защиты на свои бронемашины. Кстати, Израиль, разработавший системы «Iron Fist» и «Trophy», является одной из немногих стран, которые уже имеют серийное производство танков с установленными на них современными КАЗ.При этом, поскольку развитие ударного оружия также не стоит на месте, все чаще мировые военные эксперты говорят о необходимости совершенствования уже существующих систем активной защиты, даже о создании нового поколения КАЗ, которое было бы способно противостоять, во-первых, бронебойным оперенным подкалиберным снарядам, а во-вторых – подлетающим сверху снарядам, выпущенным с беспилотных летательных аппаратов. Против ударов БПЛА планируют применять лазер, способный сбивать ракеты, летящие в танк сверху.Также к перспективным идеям в сфере развития комплексов активной защиты танков можно отнести внедрение электромагнитной брони. Когда снаряд или кумулятивная струя будут проходить через пластину брони, мощный импульс тока приведет к уничтожению поражающего элемента. Кроме того электромагнитная броня позволяет с помощью радаров и датчиков выбирать самый разумный способ защиты от атаки.Сейчас перед конструкторами стоит и еще одна важнейшая проблема – как защитить сами многочисленные радары и датчики, установленные на танке. Ведь одна очередь из автомата и простой пехотинец противника выведет их из строя, тем самым нарушив всю систему активной защиты боевой машины. Поэтому поле для дальнейших исследований и разработок остается просто огромным. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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