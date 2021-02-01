«Активная работа с оппозицией»: ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства

С момента истории с британским «шпионским камнем» в Москве прошло 15 лет. Несмотря на то что позже бывший руководитель канцелярии Тони Блэра признал использование этого устройства спецслужбами Соединённого Королевства, британские агенты и потенциальные объекты их вербовки, похоже, не стали проявлять больше конспирации. В распоряжении RT оказались кадры встречи соратника Навального — исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова — с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Как отметил сотрудник ФСБ, «посольская резидентура MI6 продолжает активно участвовать в работе с российской оппозицией, поддерживать различные НКО, выдавая им гранты». C подробностями — корреспондент RT Мурад Газдиев.

Шпионаж — грязное слово. Но все им занимаются. Дело это непростое. Однако большой риск — большое вознаграждение. Сможешь всё провернуть — считай, джекпот выиграл и никто никогда не узнает. Но вот если облажаешься... позору, конечно, не оберёшься.

Взять, к примеру, случай 15 лет назад. Ни с того ни с сего один высокопоставленный британский дипломат завёл себе диковинную привычку: стал отправляться на непонятные прогулки в очень странные места. Маршрут при этом каждый раз был один и тот же. Сразу на этот счёт тревогу бить не стали, но российская контрразведка решила, что за таким необычным поведением надо понаблюдать.

Кристофер Пирт, секретарь-архивист британского посольства в Москве, выглядит, конечно, подозрительнее некуда.

И вдруг ещё один британский дипломат выбирает такой же маршрут для прогулок. И как-то раз во время прогулки один из этих дипломатов сходит на обочину, пинает какой-то камень, а затем отправляется дальше. И вот тут уже впору бить тревогу...

В ФСБ понимают: происходит что-то неладное. Они продолжают вести наблюдение — и что же? Паломничество к этому камню начинают совершать ещё два британских дипломата.

И вот в один прекрасный момент Марк Доу — тогдашний второй секретарь британского посольства, которого российская контрразведка вычислила как агента MI6, — взял и унёс камень с собой.

Оказалось, что это было Wi-Fi-устройство, которое использовалось для связи с российским служащим — изменником.

«На тот момент это устройство являлось новейшим способом организации посольской резидентурой СИС связи со своей агентурой на территории России. Британцы не признавали свой провал вплоть до 2012 года, когда бывший советник премьер-министра Великобритании Тони Блэра официально заявил, что этот факт имел место», — рассказывает сотрудник контрразведки ФСБ России.

«Шпионский камень поставил нас в неловкое положение. Нас поймали с поличным. Они явно были в курсе этого какое-то время и приберегали эту историю для политических целей», — объяснял Джонатан Пауэлл, бывший руководитель канцелярии экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

РИА Новости

Вот этот злополучный камень... ну или его копия. Оригинал разобрали до микросхем и проводов. Тем не менее такой камень поставил разведку и дипломатов Великобритании в очень неловкое положение. С тех пор технологии стали миниатюрнее, а потом на смену всему этому пришло уже вот что: интернет и мессенджеры. Но хотя методы и тактические приёмы, возможно, изменились, цели и стратегии остаются всё теми же. Разведка, слежка, обман, измена.

Казалось бы, британские агенты и потенциальные объекты их вербовки в будущем должны были бы лучше соблюдать конспирацию… Но нет.

Федеральная служба безопасности обнародовала свежие материалы, на которых видно, как преемник Марка Доу так же неуклюже идёт по его стопам.

Джеймс Уильям Томас Форд заходит в ресторан в Москве. Бывший второй секретарь по политическим вопросам посольства в РФ. Обозначен как тайный агент MI6. Женат на Элизабет Гренберг, обозначенной как агент шведской разведки.

За ним заходит представитель российской оппозиции Владимир Ашурков — правая рука Алексея Навального, исполнительный директор ФБК*. Сейчас проживает в Великобритании.

Наблюдение за этой встречей осуществлялось российской контрразведкой, которая следила за специальным агентом Фордом.

«Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь… не знаю, 10, 20 миллионов долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги. Я пытаюсь донести этот посыл в своей кампании по сбору средств, донести его до лидеров бизнес-сообщества», — говорит на видео Ашурков.

Ну, вы понимаете. «Проспонсируйте наш приход к власти, и мы отплатим вам миллиардами», — намекает борец с коррупцией.

У оппозиции даже есть план, который по содержанию поразительно похож на то, в чём она как раз таки обвиняет правительство. От забрасывания избирателей пропагандой до закулисных сделок с элитами.

«Нам нужно играть на разных шахматных полях. Массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда. Нужно налаживать контакты с элитой и доносить до них, что мы разумные люди, которые не будут всё рушить и лишать их активов», — продолжает он.

Лишь подкрепляя слухи о том, что оппозиции помогают иностранные спецслужбы, Ашурков, по-видимому, обращается за помощью к Великобритании. За информацией властей и спецслужб для использования её в расследованиях.

«В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств, они косвенные, но я уверен, что у британской службы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объёму информации, которая нам недоступна. И если… Я уверен, что у британских служб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве... Думаю, Великобритания — ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в её отношении», — говорит Ашурков на видео.

И Великобритания может извлечь для себя немалую выгоду. Здесь Ашурков решил не ходить вокруг да около.

Смысл понятен. Дайте нам информацию, и мы поможем британским банкам избавиться от конкуренции, торпедируя российские банки.

«Совместно с лондонским Обществом Генри Джексона мы опубликуем отчёт о ВТБ-Банке. В нём сообщается, что ВТБ... — продолжает Ашурков (небольшая пауза из-за прихода официантки: никогда не знаешь, вдруг она шпион и пытается подслушать разговор), — ...что ВТБ причастен к коррупции, что система управления рисками не работает, и мы подведём к тому, что он представляет угрозу для европейских финансовых рынков и их целостности, поскольку он там является значительным игроком. И из-за них таким британским компаниям, как Lloyds, RBS и Barclay's, сложнее конкурировать».

Несмотря на намёки Ашуркова, господин Форд не даёт каких-либо обещаний относительно прямой финансовой помощи.

Вместо этого он предлагает Ашуркову сотрудничать с Transparency International** — организацией, которую уже финансирует Великобритания.

«Законодательство об иноагентах, конечно, будет важным пунктом этой осенью. Мы оказываем поддержку различным НКО. Когда новое законодательство вступит в силу, думаю, этому будет уделяться много внимания, — отвечает Форд. — Им придётся доказывать, что они не политические и не иностранные агенты. Мы финансируем проект, которым они занимаются... главным образом на Украине, но ещё и в других странах... Он касается открытого правительства… партнёрства по открытому правительству. Создаётся план действий для России».

«Мы готовы к сотрудничеству с ними. Мы просто не думаем, что это будет эффективно», — отвечает Ашурков.

Представьте себе: британский политик проводит встречу с российскими агентами секретных служб, упрашивая их оказать финансовую помощь и накопать компромат на соперников. Был бы скандал национального масштаба.

Помимо проблем этического характера, здесь надо ещё отметить, что подобные действия также, безусловно, рассматривались бы как угроза безопасности.

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И именно это они собой и представляют — с точки зрения ФСБ.

«Посольская резидентура MI6, решая свою главную задачу по получению секретных сведений о военном, экономическом потенциале России, продолжает активно участвовать в работе посольства с российской оппозицией, поддерживать различные НКО, выдавая им гранты, — говорит сотрудник контрразведки ФСБ России. — Помимо информационной и финансовой поддержки оппозиции и НКО, сотрудники британского посольства активно участвуют непосредственно в формировании оппозиционных сил».

То, что оппозиция в России имеет связи с иностранными правительствами и иногда даже работает в их интересах, никогда секретом не было.

«Посмотрим, что из этого выйдет. Вот чем я займусь», — комментирует Ашурков.

«Это непростая задача», — отвечает Форд смеясь.

Однако такое сотрудничество наверняка вызовет серьёзные вопросы у избирателей.





* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** «Трансперенси Интернешнл — Р» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 07.04.2015.