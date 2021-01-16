Активная игра Киева в геополитическую «шестёрку» окончательно разорвёт Украину – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство проводят политику «полезного идиота», когда Украина подыгрывает чужим интересам за счет своих.Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев.«В этой гонке (экономик разных регионов мира) Украина, к сожалению, играет роль периферии. Вообще все, что связано с последними решениями режима Зеленского после этой большой паузы растерянности начала 2020 года, я рассматриваю просто как политику государства-полезного идиота.Потому что игры в проекты, которые выглядят как «санитарный кордон», а это и «Люблинский треугольник», это и подыгрыш туранскому проекту, который реализуется Турцией, который раскалывает Среднюю Азию, который позволяют Турции усиливать влияние на Кавказе, обеспечивает влияние политическое, экономическое и идеологическое за счет религиозной составляющей, где Украина подыгрывает, рассчитывая на решение вопроса Крыма, включая крымскотатарский фактор – это все политика государства-полезного идиота.Потому что в сухом остатке ничего, кроме как использования конфликтности, растерянности и вот этого шатания Украины в большой игре, не будет. Мы будем использоваться просто как банально «шестерка», задача которой – поддерживать санитарный кордон и не допускать континентального объединения и подыгрывать распорядителям больших проектов. Украина – вне больших проектов, но она выполняет роль раздражителя, инструмента.Некоторые мои коллеги с гордостью говорят том, что мы являемся «фронтиром». Да мы не являемся фронтиром – Украину превращают во «фронтир», то есть, грубо говоря, в пограничную зону, которая делает невозможными большие изменения на Евроазиатском континенте. Мы – как бы пробка, которая закрывает, сталкивая лбами больших игроков. Так не может долго длиться. Такая ситуация – либо разорвет страну окончательно, либо приведет к радикальным политическим и идеологическим изменениям.Если этого не понимают в команде Зеленского, если они считают, что вот это «лавирование между капельки» игра во «фронтир» даст им баллы, они глубоко ошибаются. Мы видим, как изменяются настроения в обществе. Люди устали быть постоянно полезными идиотами – воюя, перенося невзгоды экономические. В таких условиях экономическая система нежизнеспособна – страну разрывают, она не в состоянии продуктивно, нормально развиваться, она постоянно выживает, сбрасывая активы.Так что срок на подобного рода политику полезного идиотизма не такой уж большой, буквально годы. Очень жаль будет, если эти годы украинской трагедии будут связаны с завершением президентства Зеленского, потому что он действительно в свое время стал воплощением народного героя-спасителя, но оказался просто реализатором чужих игр», – заключил Андрей Ермолаев.