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Активизировать усилия

20 февраля 2020, 20:24  •  72 • Аналитика
На последней встрече Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провозгласила, что Европа должна быть более напористой на международной арене. Это означает «активизировать усилия» в некоторых областях. Но в каких именно? Чтобы ответить на этот вопрос, Европейский Союз должен определить - и убедительно сформулировать - что он может предложить миру.
Это легче сказать, чем сделать, особенно с учетом той стремительности, с которой происходят изменения в мировой политике. Пожалуй, ни у кого нет ответа на этот вопрос, по крайней мере сейчас.
Представители других крупных мировых держав не столкнутся с подобными трудностями. Соединенные Штаты являются лидером в области инноваций и технологий и могут похвастаться своими финансовыми рынками. Страна также обладает мощными вооруженными силами, что фактически гарантирует ей ведущее положение на мировой арене в обозримом будущем.
Китай, со своей стороны, зарекомендовал себя как огромный экономический и политический противовес США, в значительной степени за счет контроля ключевых позиций в глобальных цепочках формирования стоимости и, все чаще, главным мировым инвестором. Это использование мягкой силы, предполагающее реализацию амбициозных транснациональных инфраструктурных проектов, такие как инициатива «Один пояс и один путь», позволило Китаю обзавестись большим числом друзей, хотя оно также вызвало опасения неизбежного военного противостояния с действующим гегемоном - ситуацией, известной как ловушка Фукидида.
И все же сегодняшняя Европа, похоже, не уверена в своей глобальной роли. Великобритания официально вышла из ЕС. Рост популизма приводит к поляризации, параличу и нарастанию внутреннего давления, настолько серьезному, что само выживание Союза уже оказывается под вопросом. И инвесторы обратили на это внимание: фондовые рынки региона демонстрируют слабые результаты уже два десятилетия, что свидетельствует об отсутствии веры в долгосрочные перспективы блока.
Но списывать Европу со счетов пока рано. Есть четыре ключевых области, в которых ЕС мог бы зарекомендовать себя в качестве глобального игрока.
Первое и самое очевидное - это торговля. По данным Всемирного банка, в ЕС после брекзита по-прежнему проживает около 450 миллионов человек, а средний ВВП на душу населения составляет около $36 тыс. Таким образом он остается привлекательным торговым партнером.
Вторая область, в которой Европа может лидировать - это регулирование, в частности, «больших данных». Во многих отношениях Европа уже зарекомендовала себя как пионер в области регулирования. Например, «Общее положение о защите данных» (GDPR), заработавшее в 2018 году, дало жителям ЕС беспрецедентный контроль над их персональными данными, установив новый стандарт для правил конфиденциальности. На национальном уровне наиболее строгие законы о клевете и конфиденциальности имеет Франция.
Конечно, возникает вопрос, не мешают ли столь строгие законы инновациям и экономическому динамизму? Например, GDPR можно считать чрезмерно обременительным, а следовательно, он может подрывать инвестиции и рост, особенно влияя на предприятия малого и среднего бизнеса. Но, поскольку у общественности крепнет предубеждение против технологических гигантов, европейское лидерство в этой области является критическим и оправданным.
Третья область, где Европа может играть важную глобальную роль - это конкуренция между США и Китаем. Ловушка Фукидида, уже проявившаяся в американо-китайской торгово-технологической войне, не должна приводить к военному конфликту, особенно если ЕС может выступать в качестве своего рода рефери, помогающего сторонам не выходить за рамки. Чтобы добиться успеха, Европе нужно было бы ориентироваться не только в экономических вопросах, но и в более фундаментальном идеологическом столкновении между демократическим капитализмом Америки и жестко контролируемой государством китайской моделью.
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При этом Европе придется использовать свои уникальные возможности в четвертой области: защите западных ценностей, особенно индивидуальных экономических и политических свобод. Уже многие страны рассматривают китайскую модель, которая избегает конкурентных выборов и предоставляет политическому классу значительный контроль над экономикой - как альтернативный путь развития. Европа должна подчеркнуть недостатки этого подхода и обосновать либерально-демократические ценности.
Есть основания надеяться, что ЕС, как призывает Урсула фон дер Ляйен, «активизируется». Фактически ее речь в Давосе отражает консенсус, который сформировался среди европейских политических лидеров, в частности канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануила Макрона.
Настало время начать претворять эту риторику в жизнь. Мир сталкивается с мощными экономическими препятствиями, включая китайско-американское соперничество, быстрые технологические изменения, старение населения в странах с развитой экономикой, рост неравенства и ухудшение социальной мобильности, а также ухудшение экологической ситуации. Европа может помочь миру справиться с проблемами. Но сначала нужно определить приоритеты.

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