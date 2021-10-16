«Активизация совместных усилий»: как Россия и страны СНГ намерены взаимодействовать по афганскому вопросу

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане, которая несёт риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ, вызывает беспокойство. По его словам, сложившаяся обстановка требует активизации совместных усилий стран Содружества, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях. Путин также отметил необходимость поддерживать процесс межафганского примирения, призвав государства СНГ содействовать работе расширенной «тройки» и московского формата. Эксперты отмечают важность контактов РФ и стран Содружества по афганскому вопросу, а также предстоящих переговоров с другими государствами по этой теме. При этом аналитики подчёркивают, что миру приходится «расхлёбывать последствия действий США и НАТО в Афганистане».

Ситуация в Афганистане, которая несёт риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ, вызывает беспокойство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-заседания Совета глав государств Содружества.

«Ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, вблизи границ СНГ отчётливо видна концентрация экстремистских и террористических группировок, включая ИГИЛ*, «Исламское движение Узбекистана»** и «Аль-Каиду»***.

«По нашим данным, количество только игиловцев на севере Афганистана насчитывает порядка двух тысяч человек. Их лидеры вынашивают планы по распространению своего влияния на центральноазиатские государства, на российские регионы, делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти. Террористы стремятся проникать на территорию Содружества, в том числе и под видом беженцев», — сообщил президент России.

Затронул Путин и тему сформированного талибами**** переходного правительства, отметив, что оно не отражает всей палитры афганского общества.

«Вместе с тем объявлено о намерении провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления. Мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами, следить за этим», — сказал российский лидер, добавив, что не нужно торопиться с официальным признанием талибов, однако взаимодействовать с ними надо.

В частности, Путин заявил о необходимости поддерживать процесс межафганского примирения и стремиться к нормализации обстановки в Афганистане.

«Мы все можем содействовать возобновлению работы расширенной «тройки», имеется в виду России, США и Китая с участием Пакистана, я просил бы вас это поддержать, а также московского формата, в котором участвуют ключевые страны региона, включая центральноазиатские. Ведём дело к проведению в самое ближайшее время в октябре встреч в рамках этих механизмов в Москве», — сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин

kremlin.ru

Как уточнил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, московский формат — «это все центральноазиатские страны, Иран, Китай, Пакистан, Индия, США, Россия и сами афганцы».

По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, заседание московского формата состоится 20 октября. За день до этого пройдёт заседание «расширенной тройки» (Россия, США, КНР, Пакистан), во время которой стороны постараются выработать общую позицию в отношении меняющейся ситуации в Афганистане.

О том, что военно-политический кризис в этой исламской республике является серьёзной угрозой безопасности странам СНГ, заявил во время онлайн-заседания Совета глав государств Содружества и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По его словам, Душанбе рассчитывает, что предложенная им идея создания единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещённых на территории стран СНГ, будет совместно реализована.

Афганский вопрос

Напомним, ситуация в Афганистане дестабилизировалась после того, как сначала США, а затем и страны НАТО начали выводить свой контингент из исламской республики. На этом фоне ожесточилось противостояние террористической группировки «Талибан» и правительственных сил. В итоге талибам удалось получить контроль почти над всей территорией государства, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Как заявил в сентябре глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, поспешный уход войск США и других стран НАТО «осуществлялся без осмысления последствий», в результате чего в Афганистане осталось много оружия.

«Видимо, всем нам необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях», — подчеркнул Лавров, напомнив, что «Талибан» пообещал бороться с экстремизмом и терроризмом, включая ИГ и «Аль-Каиду», а также «не проецировать нестабильность на своих соседей».

Как подчеркнул российский министр, сейчас самое главное — «чтобы эти обещания выполнялись». При этом он отметил, что главный приоритет РФ — недопустимость распространения экстремизма на соседние государства и сохранения террористических угроз в Афганистане.

«Будем всячески поддерживать решимость талибов, о которой они заявили, бороться с ИГИЛ и другими террористическими группировками, добиваться, чтобы она воплотилась в практические шаги», — сказал Лавров.

В октябре, на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, министр иностранных дел России отметил стремление НАТО передислоцировать свои силы из Афганистана в другие зоны азиатского региона, а заодно направить туда потоки афганских беженцев. При этом, по словам Лаврова, вопрос об ответственности альянса за последствия своих «двадцатилетних экспериментов» на территории Афганистана блок обходит стороной.

Афганские беженцы

© REUTERS/Mohammad Ismail

«Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана», — добавил он.

«Синхронизировать действия»

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, главную опасность для России и стран СНГ представляет террористическая угроза, многократно возросшая в связи с ситуацией в Афганистане.

«Если нынешнее правительство талибов не сможет взять ситуацию под контроль, ему навяжут своё видение крайне радикальные другие терргруппировки. Именно для того, чтобы синхронизировать действия для решения этой проблемы, на следующей неделе пройдут две международные встречи — расширенной «тройки» и московского формата. При этом президент России не зря призвал страны СНГ поддержать работу этих площадок. Ведь афганский вопрос так или иначе касается всех государств Содружества, особенно Таджикистана», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Подберёзкин напомнил, что эта республика имеет самую протяжённую границу с Афганистаном.

«Кроме того, значительное количество таджиков проживает на афганских территориях», — добавил аналитик.

Он также отметил, что нестабильная ситуация в Афганистане может крайне негативно отразиться на обстановке во всех странах СНГ, учитывая потоки беженцев и увеличившийся риск распространения наркотиков и терроризма.

«Поэтому афганский вопрос волнует не только Россию, но и все государства Содружества», — сказал Подберёзкин.

В свою очередь, востоковед, политолог Елена Супонина считает, что заявление Владимира Путина свидетельствует о том, что Россия понимает всю серьёзность ситуации вокруг Афганистана.

«Слова российского лидера также говорят о том, что Москва готова и дальше координировать усилия по борьбе с угрозой терроризма, исходящей от исламской республики, с другими государствами», — пояснила она в разговоре с RT.

По этой причине вопрос взаимодействия между странами СНГ крайне важен, отметила Супонина.

«Поспешный и крайне плохо организованный уход американцев из Афганистана увеличил террористическую опасность и угрозу наркотрафика. Здесь не обойтись без очень тесной координации между Россией и другими участниками Содружества», — заявила аналитик.

Международному сообществу сейчас приходится «расхлёбывать последствия действий США и НАТО в Афганистане», отметил Алексей Подберёзкин.

«Соединённые Штаты не случайно оставили в республике горы оружия, которые теперь попали в руки разным террористическим группировкам. Всё это делалось для дестабилизации ситуации в самом Афганистане и в Центральной Азии в целом. Вашингтон намеренно решил создать зону турбулентности в этом регионе», — считает эксперт.

Вывод американских войск из Афганистана

© ZUMA Wire/Legion Media

Подберёзкин пояснил, что в таких условиях РФ и другие страны не зря не спешат признавать власть талибов, учитывая активизацию террористических групп.

«При этом подход Москвы нацелен на укрепление взаимодействия с представителями «Талибана». Однако никто не знает как талибы поведут себя в дальнейшем и смогут ли они взять под контроль запрещённые в других странах радикальные группировки, включая ИГ и «Аль-Каиду», — добавил эксперт.

При этом Подберёзкин обратил внимание на колоссальный опыт России в переговорах с талибами.

«Москва давно ведёт диалог с «Талибаном», активно налаживают с ним контакты и Таджикистан с Узбекистаном», — сказал аналитик, выразив надежду на позитивный результат переговоров, которые пройдут в Москве на следующей неделе.

«Уверен, что после политических деклараций, во время и после этих встреч сторонами будут предприняты новые шаги по нормализации ситуации в Афганистане», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.