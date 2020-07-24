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Активисты с Незалежной отнесли Хабаровск к исконно украинским землям

24 июля 2020, 22:05  •  85 • Политика
Флаг Украины. Eduard Kislinsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Украинцы нашли во флагах российского города и соседней страны сходство
В Хабаровске началась акция по попытке отделить край от России, заявил Владимир Соловьев. По данным телеведущего, в регионе действуют украинские активисты, которые хотят присоединить российские территории к Незалежной.
Речь идет об акции Bot-net. Так называется информационная кампания, целью которой является распространение идеи, что Хабаровский край якобы принадлежит украинскому государству.
Активисты продвигают некую украинскую карту, где хабаровские земли отмечены как Зеленый Клин. Это название использовалось украинскими переселенцами в XIX – начале XX веках.
Помимо этого, сторонники принадлежности российского региона Украине разглядели сходство в флагах Незалежной и Хабаровска. Оба полотнища включают в себя элементы синего и желтого цветов.
Как отметил Соловьев в своем телеграм-канале, распространение подобных идей и призыв к проведению референдума по отделению края от России должны трактоваться как посягательство на целостность российского государства.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Киев разработал стратегию "деоккупации" Крыма. Власти Незалежной намерены привлечь к решению своих задач западных союзников.

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