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Активистов Ходорковского задержали в Минске с джентльменским набором провокатора

11 августа 2020, 22:40  •  49 • Политика
Двух активистов "Открытой России" Михаила Ходорковского задержали в Минске в компании украинского националиста. При себе у молодых людей нашли "джентльменский набор" провокатора, включающий амуницию и плакаты.
Как сообщает Telegram-канал Голос Мордора, задержанными оказались два координатора "Открытой России" (признана в России нежелательной организацией) - Артем Важенков и Игорь Рогов. Вместе с ними был задержан некий украинец, фото которого попало в соцсети. На нём можно разглядеть татуировку, изображающую нацистскую символику.
Эти славные ребята оказались в одной компании с чуваком на фото. Кстати, наверное, именно поэтому они и на Украине "не видят нацистов", - пишет канал.
Белорусское издание "Беларусь сегодня" тем временем сообщает, что у задержанных был микроавтобус с российскими номерами. Он был обнаружен возле торгового центра Riga после ночных беспорядков. Внутри сотрудники правоохранительных органов нашли плакаты, амуницию и прочие предметы, использующиеся для организации уличных волнений.
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, за разжиганием беспорядков стоят некие внешние силы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Примечательно, что Украина, Литва, Польша, США и Германия уже встали на сторону протестующих.

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