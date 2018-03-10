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Активистке, помогавшей жителям Донбасса, грозит депортация на Украину
10 марта 2018, 23:24 • 187 • В мире
Жительница Санкт-Петербурга Ирина Воронцова была задержана на одном из митингов и по решению суда может быть отправлена на Украину.
В Петербурге расследуется дело в отношении активистки Ирины Воронцовой, которая была задержана во время митинга около Большого концертного зала в ноябре прошлого года.
Активистка "Другой России" родилась на Украине, вела там активную оппозиционную деятельность. В 2009 году она вышла замуж за гражданина России, в 2014 году получила вид на жительство.
Во время событий в Донбассе женщина помогала собирать гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины.
Однако после задержания на митинге Воронцовой аннулировали вид на жительство. В результате ей грозит высылка на Украину.
При этом данные на Воронцову и ее супруга вывешены на печально известном сайте "Миротворец". Не исключено, что на родине женщине грозит 15 лет тюрьмы по статье о "Пособничестве террористической организации".
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