Активистке, помогавшей жителям Донбасса, грозит депортация на Украину

• 187 • В мире

Жительница Санкт-Петербурга Ирина Воронцова была задержана на одном из митингов и по решению суда может быть отправлена на Украину.

В Петербурге расследуется дело в отношении активистки Ирины Воронцовой, которая была задержана во время митинга около Большого концертного зала в ноябре прошлого года.

Активистка "Другой России" родилась на Украине, вела там активную оппозиционную деятельность. В 2009 году она вышла замуж за гражданина России, в 2014 году получила вид на жительство.

Во время событий в Донбассе женщина помогала собирать гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины.

Однако после задержания на митинге Воронцовой аннулировали вид на жительство. В результате ей грозит высылка на Украину.

При этом данные на Воронцову и ее супруга вывешены на печально известном сайте "Миротворец". Не исключено, что на родине женщине грозит 15 лет тюрьмы по статье о "Пособничестве террористической организации".