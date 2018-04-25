Активистке из Крыма перед украинским судом вызвали "скорую": беременной девушке стало плохо

В среду, 25 апреля, украинский суд в Херсоне избирал меру пресечения задержанной активистке из Крыма Елене Одновол, которую в незалежной обвиняют в госизмене. Девушке стало плохо перед заседанием: оказалось, что она беременна.

О своем положении Елена сама сказала на суде: видеозаписи ее выступления опубликовали украинские СМИ.

Девушка была одета в спортивную кофту и лосины.

- Ваше семейное положение?

- Гражданский брак с Одновол Андреем Анатольевичем.

- Есть у вас дети?

- Я в положении.

- Это подтверждено документально?

- Да.

- Чем вы на данный момент занимаетесь?

После этого вопроса крымчанка сослалась на 63 статью Конституции Украины и отказалась от дальнейших показаний.

- Я бы хотела передать слово своим адвокатам и в дальнейшем поддерживаю все, что они скажут.

Никаких пояснений относительно подозрения в госизмене Елена на этом заседании суда не дала. Причастной к подозрению себя не признала.

Украинские СМИ сообщают, что судебный допрос Елены Одновол был под угрозой срыва. Обвиняемой в госизмене, которая находится на пятой неделе беременности, в СИЗО стало плохо. Елене вызвали «скорую», 40 минут оказывали первую помощь в коридоре.

Адвокат настаивал на проведении заседания в закрытом режиме без представителей прессы, представители СБУ и прокуратуры тоже были не против такого формата, после которого «могла бы произойти утечка информации в ущерб следствию».

Тем не менее, судья Галина Радченко отказала им в этой просьбе, а в конце заседания огласила решение о том, что Елена будет находиться под арестом до 21 июня 2018 года.

Елену Одновол схватили на пункте пропуска "Чонгар" 23 апреля. Ее подозревают в государственной измене, так как она в преддверии выборов в числе прочих волонтеров собирала подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы. В СБУ ее деятельность назвали "подрывной" и заявили, что она нанесла урон суверенитету Украины.