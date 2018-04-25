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Активистке из Крыма перед украинским судом вызвали "скорую": беременной девушке стало плохо
25 апреля 2018, 22:54 • 73 • В России
В среду, 25 апреля, украинский суд в Херсоне избирал меру пресечения задержанной активистке из Крыма Елене Одновол, которую в незалежной обвиняют в госизмене. Девушке стало плохо перед заседанием: оказалось, что она беременна.
О своем положении Елена сама сказала на суде: видеозаписи ее выступления опубликовали украинские СМИ.
Девушка была одета в спортивную кофту и лосины.
- Ваше семейное положение?
- Гражданский брак с Одновол Андреем Анатольевичем.
- Есть у вас дети?
- Я в положении.
- Это подтверждено документально?
- Да.
- Чем вы на данный момент занимаетесь?
После этого вопроса крымчанка сослалась на 63 статью Конституции Украины и отказалась от дальнейших показаний.
- Я бы хотела передать слово своим адвокатам и в дальнейшем поддерживаю все, что они скажут.
Никаких пояснений относительно подозрения в госизмене Елена на этом заседании суда не дала. Причастной к подозрению себя не признала.
Украинские СМИ сообщают, что судебный допрос Елены Одновол был под угрозой срыва. Обвиняемой в госизмене, которая находится на пятой неделе беременности, в СИЗО стало плохо. Елене вызвали «скорую», 40 минут оказывали первую помощь в коридоре.
Адвокат настаивал на проведении заседания в закрытом режиме без представителей прессы, представители СБУ и прокуратуры тоже были не против такого формата, после которого «могла бы произойти утечка информации в ущерб следствию».
Тем не менее, судья Галина Радченко отказала им в этой просьбе, а в конце заседания огласила решение о том, что Елена будет находиться под арестом до 21 июня 2018 года.
Елену Одновол схватили на пункте пропуска "Чонгар" 23 апреля. Ее подозревают в государственной измене, так как она в преддверии выборов в числе прочих волонтеров собирала подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы. В СБУ ее деятельность назвали "подрывной" и заявили, что она нанесла урон суверенитету Украины.
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