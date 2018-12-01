Актер Пашинин в вышиванке со свастикой усомнился в украинцах: «Многие нации уходили в забытье»

В интервью бежавший из России на Украину актер Анатолий Пашинин заявил, что сомневается в выживаемости украинцев: «Многие нации уходили в забытье». Кстати, с украинскими журналистами он беседовал в красной вышиванке со свастикой. И заявил, что считает себя уже не карателем ВСУ, а политиком. И немного дворником.

Еще в июне этого года бежавший из России актер Анатолий Пашинин говорил, что стал украинским карателем в Донбассе, чтобы «убрать с пути бабулек», которые «в лицо будут орать, что ты фашист, ты нацист», теперь удивляет украинскую же общественность заявлением, что «нации смертны, увы». Он вообще сомневается, сможет ли существовать дальше украинская нация. Заявление он сделал в программе «Рандеву».

«Нация возникает в случае победы народа в национально-освободительной борьбе. Она затухает. Нации смертны, увы. Как знать, может быть, нас и не станет. История показывает, что многие нации уходили в забытье».

Впрочем, на интервью он пришел в красной вышиванке со свастикой… Возможно, он намекнул на выживаемость другой «нации»? Кстати, сейчас Пашинин не воюет на стороне ВСУ, он убирает дворы, чтобы подзаработать. Своего рода дворник, на хозяйстве – средний «ценник» у него 500 гривен или 1200 рублей за подсобные работы. А еще считает себя политиком. Говорит, что «политика – это множественность интересов», а у него «миллион планов и идей». В выборах президента в качестве кандидата он участвовать не хочет (ведущие спросили, на всякий случай). Говорит, что не видит смысла «как в овощной лавке выбирать что-то из гнилья».