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Актер Бенедикт Камбербэтч попал на обложку украинского учебника по зарубежной литературе

07 декабря 2018, 05:54  •  65 • В мире
Героем обложки учебника по литературе Камбербэтч стал не случайно, а чтобы привить современным школьникам интерес к чтению
Ученик десятого класса украинских школ, возможно, порадуются, увидев на обложке учебника по зарубежной литературе для 10 класса известного британского актера Бенедикта Камбербэтча.
Книга выпущена на бюджетные средства киевским издательством «Грамота», учебник получил рекомендации Минобразования Украины, сообщает BBC.
По словам Ольги Николаенко, руководителя коллектива авторов, работавших над созданием учебника, фотография британца попала на обложку вовсе не случайно, а для того, чтобы «молодежь больше читала, заинтересовавшись пособием.
Камбербэтч изображен на обложке в роли Гамлета, а в учебнике есть глава об интерпретации образа принца датского в разных странах. Так что фотография актера отлично согласуется с концепцией пособия, считает Николаенко.

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