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Акт шестой: во Франции ждут новых массовых протестов «жёлтых жилетов»

22 декабря 2018, 09:54  •  118 • В мире
Во Франции готовятся к шестой акции протеста «жёлтых жилетов». Власти намерены привлечь более 4 тыс. полицейских для обеспечения правопорядка. Манифестанты также готовы перенести протесты из Парижа к исторической резиденции французских королей. Сам Версальский дворец будет закрыт для посетителей. Протестующие не намерены прекращать выступления даже после принятия парламентом страны закона о мерах помощи в ответ на требования «жёлтых жилетов», который ранее предложил президент страны Эммануэль Макрон. По данным соцопросов, поддержку демонстрантам по-прежнему высказывают около 70% населения. Эксперты отмечают, что французы выступают не столько против налога на топливо, сколько против долгосрочной политики властей.
 
Reuters © Benoit Tessier
 

Франция готовится к шестой акции «жёлтых жилетов» в субботу, 22 декабря. О своём решении принять участие в демонстрациях в группе Facebook заявили 2,4 тыс. человек, ещё более 12 тыс. выразили заинтересованность в этом. Накануне субботних акций около 30 «жёлтых жилетов» провели в Тулузе акции протеста в честь 41-го дня рождения французского президента Эммануэля Макрона.

«Мы ждём предложений, касающихся повышения покупательской способности, переоценки пенсий, выплат инвалидам и особенно занятости», — сказал AFP один из «жёлтых жилетов».

Как сообщает МВД Франции, для обеспечения безопасности по всей стране будут дежурить около 4 тыс. правоохранителей, из которых 1225 человек займутся патрулированием  французской столицы. Также жандармерия намерена использовать бронемашины.

Эти показатели значительно ниже, чем были 15 декабря — по всей стране тогда были привлечены 66 тыс. полицейских и жандармов, из которых около 8 тыс. находились в Париже.

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Кроме того, в качестве мер безопасности, согласно рекомендациям префектуры, был закрыт для посещения Версальский дворец. Также закроются несколько

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станций пригородных поездов в районе Версаля. В городе будут дежурить мобильные подразделения полиции.

Ранее о намерении перенести протесты из Парижа к исторической резиденции французских королей заявил один из лидеров протеста Эрик Друе. По его мнению, это позволит «жёлтым жилетам» эффективнее противодействовать правоохранительным органам.

«Хватит с Парижа и его маленьких улочек, — сказал он. — Мы нашли место, где будем все вместе и им (технике правоохранительных органов. — RT) будет очень трудно парковаться».

Протесты планируются не только во французской столице, но и в регионах. Так, на Facebook примерно по 1,2 тыс. человек выразили готовность выйти на улицы в Бордо и Тулузе, ещё 4,2 тыс., возможно, примут участие в демонстрациях. Протесты запланированы и в Амьене — родном городе президента страны Эммануэля Макрона.

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Отметим, что в прошлую субботу, 15 декабря, в манифестациях по всей стране участвовали 66 тыс. человек, а 8 декабря —  125 тыс.

При этом в ходе протестов, начавшихся в середине ноября, пострадали 2891 человек, из которых более 1 тыс. — полицейские. Об этом французскому телеканалу BFMTV заявил представитель МВД страны.

«Разочарование в долгосрочной политике»

В пятницу, 21 декабря, французский сенат принял так называемый закон «жёлтых жилетов», предложенный президентом Эммануэлем Макроном. Документ касается срочных экономических и социальных мер, направленных на снижение напряжения в обществе.

«Сенат Франции окончательно принял законопроект об экстренных экономических и социальных мерах», — говорится на странице сената в Twitter.

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