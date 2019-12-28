«Акт политической лояльности»: как Украина реализует контракт на покупку Javelin

ВСУ получат новую партию американских противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin. Об этом сообщило руководство Минобороны Украины. Первую партию этих ПТРК Киев получил ещё в 2018 году, заплатив за неё $47 млн. По мнению экспертов, поставка Javelin не повлияет на боеспособность ВСУ. Кроме того, новый контракт является демонстрацией политической лояльности Вашингтону со стороны киевских властей, считают аналитики.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время брифинга по Гособоронзаказу сообщил о заключении нового контракта на поставку американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin. По его словам, сделка с Соединёнными Штатами является знаковой для вооружённых сил страны.

«За эти последние четыре месяца есть интересные темы, которые хотелось бы озвучить. Например, мы впервые закупили противотанковые ракетные комплексы Javelin в США. Это действительно для нас знаковый контракт», — цитирует Загороднюка пресс-служба Минобороны Украины.

В свою очередь, замминистра обороны Украины Анатолий Петренко уточнил, что речь идёт о второй партии Javelin, которую приобрёл Киев в Соединённых Штатах. Он рассказал, что сделка была заключена в четвёртом квартале текущего года.

Первая поставка Javelin украинской армии была реализована в апреле 2018 года на сумму $47 млн. За эти деньги ВСУ получили 37 пусковых установок ПТРК и 210 ракет к ним. 24 августа 2018 года украинские военные продемонстрировали полученные из Штатов комплексы на параде в честь Дня независимости.

«Долгожданное оружие»

О готовности Киева приобрести новую партию Javelin стало известно летом этого года. В августе временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что Киев направил соответствующий запрос в рамках программы внешних военных продаж Министерства обороны Соединённых Штатов. Дипломат заявил, что Вашингтон намерен одобрить просьбу Киева.

В начале октября конгресс и Госдепартамент разрешили продажу Украине Javelin. По информации Агентства США по сотрудничеству в области обороны, ВСУ получат 150 ракет и другое оборудование на общую сумму не более $39,2 млн.

Комплексы Javelin на параде в центре Киева, 24 августа 2018 года

© Gleb Garanich/Reuters

Предыдущее руководство Украины в лице Петра Порошенко не скрывало желания приобрести Javelin. В апреле прошлого года он назвал американские ПТРК «долгожданным оружием», которое «значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности». Как отметил экс-президент, 37 единиц Javelin усилят потенциал ВСУ «с целью отпора российской агрессии».

В январе 2019 года Порошенко заявил, что американские ПТРК оказали «заметный психологический эффект» на линии разграничения в Донбассе. По его словам, «российские танкисты» якобы начали отказываться выезжать на позиции, узнав о появлении Javelin на вооружении украинской армии.

В Вашингтоне объясняют поставку ПТРК стремлением поддержать обороноспособность Украины без нарушения «базового военного баланса в регионе». В то же время США запрещают применять Javelin в зоне боевых действий на юго-востоке страны. Об этом условии в мае прошлого года рассказал замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Правда, он подчеркнул, что запрет может быть снят «в любой момент».

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что закупки американских ПТРК не оказывают какого-либо серьёзного влияния на боеспособность ВСУ. В беседе с RT он назвал поставки Javelin «актом символической поддержки на коммерческой основе».

По информации The Wall Street Journal, продажа противотанковых комплексов осуществляется за рамками ежегодной военной помощи Киеву, которая составляет порядка $250 млн.

Танк ВСУ в районе линии разграничения в Донецкой области

© Gleb Garanich/Reuters

Политолог Александр Дудчак заявил RT, что военно-техническое сотрудничество Украины и США осуществляется в ущерб интересам Киева. ВСУ не получают от американцев живых денег и не могут предъявлять претензии к качеству военной продукции. Кроме того, Соединённые Штаты контролируют применение поставляемого вооружения.

«Слаборазвитые страны, покупающие оружие у США, находятся в их финансовой и политической кабале. Украина исключением не является. За два года Киев спустил на Javelin $86 млн. Это огромная для Украины сумма, которая могла бы пойти на совершенно иные нужды», — констатировал Дудчак.

По оценке экспертов, ВСУ вооружены устаревшими противотанковыми комплексами. В боевой эффективности Javelin среди украинских специалистов также существуют определённые сомнения. Летом прошлого года большой резонанс вызвало выложенное в соцсетях письмо государственного конструкторского бюро «Луч» (Киев), адресованное секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову.

В документе сообщалось, что во время пусков Javelin были выявлены проблемы с маршевыми двигателями ракет. Сотрудники предприятия рекомендовали не применять американские комплексы и предупредили об опасности, которую они представляют для жизни военнослужащих. В СНБО опровергли подлинность письма.

«Сложно комментировать подобное. С одной стороны, американцы действительно могли поставить Украине некачественные Javelin и ракеты к ним, с другой — украинские предприятия сами грешат тем, что стремятся продать Минобороны собственные не очень эффективные ПТРК», — рассуждает Кнутов.

«Приход Зеленского ничего не изменил»

Россия последовательно выступает против передачи Киеву летального вооружения, включая Javelin. В Москве считают, что появление в подразделениях ВСУ американских противотанковых комплексов осложнит обстановку на линии разграничения.

В начале октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя одобрение Госдепа на поставку второй партии ПТРК, посоветовала Киеву заняться мирным урегулированием конфликта в Донбассе и не забывать о необходимости решать внутренние проблемы страны. По её мнению, покупка дорогостоящих комплексов лишь ударит по государственному бюджету.

«На сегодняшний день то, в чём реально нуждается Украина, — в урегулировании внутриукраинского конфликта, в выводе страны из кризиса по целому ряду направлений, в том числе из экономического кризиса», — подчеркнула Захарова

Александр Дудчак полагает, что покупка второй партии Javelin свидетельствует о нежелании Киева отказываться от реализации силового сценария в Донбассе. По его словам, нет никаких гарантий, что ВСУ не будут применять американские противотанковые комплексы на линии разграничения.

«Украина даёт понять, что готова продолжать боевые действия. Кроме того, покупка новой партии Javelin — это акт холопской политической лояльности «старшему американского брату» в Вашингтоне. Приход Зеленского на Банковую (где находится администрация президента. — RT) ничего не изменил. Киев готов тратить деньги налогоплательщиков на приобретение ненужной американской продукции, включая летальное вооружение», — констатировал Дудчак.

В свою очередь, Юрий Кнутов считает, что поставка Javelin может дестабилизировать обстановку на линии разграничения. В то же время эксперт не ожидает изменения баланса сил в пользу украинской армии.

«Передача ВСУ любого летального оружия априори увеличивает вероятность эскалации насилия в Донбассе. У силовиков и националистов растёт соблазн применить его против ополчения и мирного населения. Однако преувеличивать боевые возможности того, что поставляют ВСУ американцы, я бы не стал. Ни Javelin, ни другие вооружения не приведут к нарушению текущего баланса сил», — резюмировал Кнутов.