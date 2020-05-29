«Акт персональной обиды»: почему Трамп отказывается продлить программы слежки спецслужб США

Дональд Трамп пообещал наложить вето на инициативу, которая продлевает три программы слежки в рамках Акта о свободе, а также вносит изменения в Закон о наблюдении за иностранной разведкой. Американский лидер завил, что подобные инструменты использовались для слежки за его штабом в ходе президентских выборов 2016 года. Между тем после угроз главы Белого дома в конгрессе США начался разлад. Демократы, контролирующие палату представителей, отложили голосование по документу, поскольку опасаются, что не смогут гарантировать его принятие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на законопроект о продлении трёх различных программ слежки в рамках Акта о свободе и внесении ряда изменений в Закон о наблюдении за иностранной разведкой (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), если эту инициативу одобрит палата представителей.

«Наша страна только что пережила величайшее политическое преступление в своей истории. И большую роль в этом сыграло масштабное злоупотребление FISA», — написал Трамп в своём Twitter, имея в виду слежку за членами своего предвыборного штаба в 2016 году, которые подозревались в «связях» с Москвой.

В середине мая подконтрольный Республиканской партии сенат одобрил продление действия программ слежки в рамках Акта о свободе и FISA, однако внёс в законопроект ряд изменений. Документ поддержали 80 из 100 конгрессменов. Голосование по этому вопросу в палате представителей, где большинство составляют демократы, должно было состояться вечером 27 мая. Однако руководство Демпартии приняло решение отложить заседание на неопределённый срок.

Как сообщает издание Politico, высокопоставленные демократы опасаются, что из-за сопротивления Трампа и Минюста США в палате представителей не наберётся достаточного количества голосов.

Тотальная слежка

Напомним, Акт о свободе был принят в 2015 году, заменив собой Патриотический акт (USA Patriot Act), позволявший спецслужбам США вести тотальную слежку за гражданами в обход традиционных демократических механизмов. В частности, американская разведка могла без соответствующей санкции суда прослушивать телефонные переговоры, читать переписку по электронной почте, следить за покупками в интернете, тайно выдавать ордера на обыск.

Комментируя утверждение Акта о свободе, в МИД РФ тогда заявили, что этот документ лишь «косметически корректирует» кампанию Агентства национальной безопасности (АНБ) по электронной слежке за гражданами.

Акт о свободе урезал некоторые компетенции спецслужб Соединённых Штатов. Например, он ограничил электронную слежку со стороны АНБ. В то же время за разведывательным сообществом США были сохранены широкие полномочия по сбору разнообразной персональной информации.

Другой спорный нормативный акт — FISA, о котором сейчас и высказался Трамп, — действует с 1978 года и регламентирует оперативные мероприятия в отношении предполагаемых агентов зарубежных спецслужб и граждан других стран на территории США. Как отмечают эксперты, FISA неоднократно использовался для слежки за физическими лицами и как инструмент внутриполитической борьбы.

Здание Белого дома

Reuters

© Al Drago

Так, огромный резонанс в середине 2000-х годов вызвала публикация The New York Times, в которой администрация 43-го президента США Джорджа Буша — младшего была уличена в тотальной слежке за американцами и иностранцами, пребывавшими на территории Соединённых Штатов. Прослушку вело Агентство национальной безопасности.

В 2016 году ФБР использовало положения FISA для начала расследования под названием Crossfire Hurricane («Ураган перекрёстного огня») в отношении сотрудников штаба Трампа на предмет их «связей» с Россией. Под подозрение попали четыре человека, приближённых к нынешнему президенту Соединённых Штатов. Речь идёт о Картере Пейдже, Поле Манафорте, Майкле Флинне и Джордже Пападопулосе. Впрочем, доказательств какого-либо «сговора» с Москвой следователи так и не нашли.

Трамп неоднократно осуждал подобные действия американских спецслужб. Так, в прошлом году слежку за его предвыборным штабом он назвал «попыткой свержения» власти президента. По словам главы Белого дома, «высшие чины ФБР оказались нечистоплотными служителями закона и обманывали суд по делам иностранной разведки».

В декабре прошлого года Минюст США опубликовал доклад, посвящённый расследованию Crossfire Hurricane. В нём утверждается, это дело не было продиктовано «политической предвзятостью или ненадлежащими мотивами». В то же время в документе говорилось об «элементарных и принципиальных ошибках», которые допустило руководство ФБР.

«Настроен по-боевому»

По мнению экспертов, в политических кругах США сложилась неоднозначная ситуация в отношении законов, которые регламентируют слежку за гражданами в обход общепринятых демократических процедур.

Конгрессмены в целом поддерживают сохранение масштабного контроля за физическими лицами, однако на сегодняшний день демократы и нелояльные Трампу республиканцы не хотят идти на серьёзное обострение отношений с президентом.

«В конгрессе опасаются, что Трамп для повышения своего рейтинга перед выборами может устроить встряску всего разведывательного сообщества, с которым у него остались счёты из-за расследования «связей» с Россией и процедуры импичмента, поводом к которому послужило заявление анонимного информатора», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Как предполагает аналитик, американский истеблишмент опасается, что перестройка органов национальной безопасности может вылиться в раздробление отдельных ведомств (в частности, ФБР), увольнение нынешнего руководящего состава и вымывание профессиональных кадров, дефицит которых наблюдается в последние годы.

Штаб-квартира АНБ в Мэриленде

© nsa.gov

«В отношении разведсообщества Трамп настроен по-боевому, демонстрируя готовность к агрессивным шагам. В идеале он хотел бы заменить всех глав спецслужб на лояльных ему людей и перетрясти всю систему нацбезопасности, которая действительно нуждается в модернизации. Однако демократы и республиканцы считают, что такая политика навредит разведывательным возможностям страны», — рассуждает Васильев.

По его словам, большинство конгрессменов выступают против кардинальной реформы разведывательного сообщества США, опасаясь его ослабления на фоне нарастающих разногласий с Россией и Китаем. В итоге американские спецслужбы окажутся не в состоянии эффективно работать ни внутри страны, ни за рубежом, считает Васильев.

Несколько иной точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В беседе с RT аналитик предположил, что Трамп вряд ли пойдёт на масштабный конфликт с разведсообществом.

«Президент не стремится защитить граждан. Выпады против спецслужб — это скорее акт персональной обиды. Он понимает, что FISA может быть применён против него лично. При этом в рядах конгрессменов господствует убеждение, что систему масштабного контроля за гражданами необходимо сохранить, часть законодателей и вовсе считает, что полномочия спецслужб необходимо расширить», — констатировал Брутер.

Как прогнозирует аналитик, руководство разведывательного сообщества США будет лоббировать нормативные акты по расширению возможностей для слежки. По словам Владимира Брутера, поводом для изменения законодательства может послужить текущая геополитическая ситуация, «агрессивная» политика Китая и других государств, призывы повысить биологическую безопасность страны на фоне коронавирусной угрозы.