«Акт необоснованного давления»: как в России отреагировали на блокировку Facebook проектов RT

RT должен получить объяснения по поводу блокировки администрацией Facebook связанных с каналом новостных проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что RT удастся отстоять свои права. Аккаунт In the Now и несколько других страниц были закрыты на фоне «разоблачающего» сюжета CNN о том, что проекты финансируются из бюджета RT. В МИД России назвали блокировку актом давления на «неугодные Вашингтону источники информации», подчеркнув, что речь идёт о нарушении общепринятых принципов свободы слова. В пострадавшей от действий Facebook компании отметили, что соблюдали правила платформы и не скрывали данных о причастности RT к проектам — информация об этом находится в открытом доступе.

В Москве надеются, что RT сможет отстоять свои права в связи с блокировкой страниц в социальной сети Facebook. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сначала нужно получить объяснения. Я считаю, что, безусловно, RT должны отстаивать свои интересы, и они должны получить объяснения у этой конкретно взятой компании, что послужило причиной (блокировки. — RT)», — сказал Песков. Он добавил, что RT и прежде удавалось отстаивать свои права. Накануне Facebook заблокировал четыре проекта компании Maffick Media: In The Now, Waste-Ed, Backthen и Soapbox. Генеральным директором Maffick Media является журналист Анисса Науэй, известная своей работой на RT. Практически одновременно с этим на телеканале CNN вышел «разоблачающий» сюжет о том, что все впоследствии заблокированные страницы «связаны с RT». У In the Now было почти 4 млн подписчиков и более 2,5 млрд просмотров в Facebook. Проекты Waste-Ed, Backthen и Soapbox стартовали в октябре 2018 года и набрали более 30 млн просмотров за это время. По словам Пескова, действия Facebook свидетельствуют о давлении на российские СМИ при содействии сторонних компаний, предоставляющих различные медиасервисы. «Давление на российские СМИ, причём беспрецедентное и ничем не прикрытое давление, достаточно грубое», — заявил пресс-секретарь президента России. Он добавил, что многие работающие в цифровом формате компании «привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ». По словам Пескова, подобные действия ведут к потере доверия и «серьёзному ущербу для реноме этих самых крупных и достаточно уважаемых международных компаний». В МИД России заявили, что США продолжают идти по пути жёсткой цензуры и ограничения свободы слова в интернете. «В очередной раз мы имеем дело с актом прямого и юридически не обоснованного давления на неугодные официальному Вашингтону источники информации. Очевидно, что этот тренд в направлении цензуры в интернете лишь усиливается, несмотря на постоянные призывы со стороны Запада соблюдать свободу в цифровой и информационной среде», — говорится в сообщении ведомства. В МИД назвали неприемлемой ситуацию, когда администрация социальной сети в непрозрачной манере блокирует аккаунты «в нарушение общепринятых принципов свободы выражения мнения и равного доступа к информации». Дипломаты призвали профильные международные организации отреагировать на ситуацию. «Мы не нарушили никаких правил» В пострадавшей от блокировок Facebook компании заявили, что своими действиями не нарушали никаких правил социальной сети. «Мы не нарушили никаких правил. Не существует требований, согласно которым нужно указывать источник финансирования. Никто этого не делает, ни спонсируемые США проекты, ни издания с финансированием из Катара», — сказала в интервью RT генеральный директор компании Анисса Науэй. Под предлогом «стабильности»: почему США не собираются возвращать северо-восток Сирии под контроль Дамаска По её словам, если бы такие требования появились, то компания стала бы следовать им. «Мы ничего не скрываем. Беглый поиск в Google расскажет о том, что такое Maffick Media, кто финансирует компанию и какие материалы мы выпускаем», — сказала Науэй. Науэй уточнила, что полноценного диалога с Facebook о блокировках ещё не было и произойдёт он не раньше вторника, поскольку 18 февраля считается в США государственным праздником. Владельцы заблокированных страниц намерены добиться их восстановления. Исполнительный директор компании Джеффри Спаркс, чьи страницы заблокировали в Facebook, заявил, что топ-менеджмент социальной сети не должен диктовать условия отдельным организациям. «Они даже не сослались ни на какие свои внутренние правила или регламенты в этом деле. Мы соблюдали все без исключения правила компании Facebook, никогда ничего не нарушали, и никакого требования публиковать информацию об источнике финансирования на страницах Facebook нет, и сложившаяся практика такова, что никто этого не делает», — рассказал RT Спаркс. Он назвал недавние события «примером охватившей США истерии вокруг всего, что связано с Россией». По мнению Спаркса, Facebook запаниковал и принял неверное решение, заблокировав страницы, у которых были миллионы подписчиков. «Это коснулось только тех страниц, которые имели какое-то отношение к российским властям, в то время как всем известно, что все государственные информационные ресурсы, включая Deutsche Welle, BBC и NPR, получают государственное финансирование», — сказал Спаркс. По его словам, теперь Facebook необходимо разработать единый справедливый подход в отношении всех подобных страниц. В беседе с RT эксперты напомнили, что компанию Facebook по вопросам цензуры консультирует аналитический центр «Атлантический совет», который получает финансирование от саудовских властей. Кроме того, это объединение связано с НАТО, рассказал RT научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли. «Свобода слова для своих»: как Facebook заблокировал популярные новостные страницы из-за «связей» с RT «Получается, что специалисты, работающие на Североатлантический альянс, теперь будут блокировать неугодные ему Facebook-аккаунты», — сказал он. Он напомнил, что у «Атлантического совета» есть сотрудник, в задачи которого входит рассказывать о нежелательной активности российской стороны. «Работа одного из ведущих сотрудников «Атлантического совета» Бена Ниммо заключается в следующем — выступать в СМИ с заявлениями в духе: «Да, русские действительно пускают в ход своих ботов и используют соцсети с целью повлиять на исход тех или иных выборов». Вот только эксперт по России из него никакой: Ниммо не владеет русским языком и не обладает базовыми знаниями по теме», — сказал Самуэли. Американский журналист Марк Блюменталь считает, что сеть Facebook действовала под давлением правительства. «Сейчас мы видим, как несколько групп, которые на первый взгляд являются частными структурами, заявляют, что они сами приняли такое решение. Прежде всего речь идёт о CNN, гиганте корпоративных СМИ. Провёл расследование CNN, однако сделано это было по запросу группы, которая финансируется правительством США», — рассказал Блюменталь в эфире RT. «Намеренно ограничивают конституционное право» Право на свободу слова и свободу информации следует отстаивать на международном уровне, заявил член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Олег Морозов, комментируя закрытие страниц RT в социальной сети Facebook. «Дональд Трамп, встретимся в суде»: смогут ли демократы оспорить введение режима ЧП в США «Надо делать всё то, что предусмотрено современным международным правом и международными конвенциями, защищающими право гражданина на свободу информации и свободу слова», — цитирует Морозова РИА Новости. Сенатор заметил, что усилия могут оказаться тщетными, поскольку юрисдикция той или иной сети зачастую определяет её политическую ангажированность. «Но это не значит, что не надо эту тему продвигать в международную повестку», — считает Морозов. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил точку зрения, согласно которой блокировка страниц новостных проектов в Facebook является попыткой противостоять объективному донесению информации российскими СМИ. По словам сенатора, на информационном поле бороться с RT у Запада не получается. Блокировку причастных к RT проектов можно трактовать как попытку ограничения прав граждан США на получение информации, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Власти США, действуя через Facebook, намеренно ограничивают конституционное право своих граждан на доступ к материалам, получившим отклик более чем у 4 млн человек и более 2,5 млрд просмотров», — сказал сенатор.

