|
"Акт Навального": закон о санкциях за нарушение прав человека скоро будет принят в Европе
17 сентября 2020, 14:45 • 17 • Политика
За основу взят американский "Акт Магнитского"
Еврокомиссия представила Совету Европы законопроект, позволяющий вводить персональные санкции за нарушение прав человека в других странах. Он уже обсуждается, сообщили в Брюсселе в четверг, 17 сентября.
"Он будет принят так быстро, как только это возможно",
– поделилась информацией с журналистами представитель ЕК Набила Массрали. Она сообщила, что в процессе обсуждения отмечается "хороший прогресс", передает "Европейская правда".
Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала европейский закон о санкциях, аналогичный американскому "Акту Магнитского". По ее словам, это даст возможность странам ЕС быстрее реагировать на нарушение прав человека в любой точке мира – "в Гонконге, Москве или Минске", передает "Интерфакс". Чтобы процесс обсуждения нового закона не затянулся, она предложила изменить процедуру и принять решение не единогласно, а квалифицированным большинством.
Перед этим верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель сообщил, что еще некоторое время назад инициировал подготовку закона, позволяющего наказывать за нарушение прав человека за рубежом. Ситуация с россиянином Алексеем Навальным, по его мнению, должна помочь без долгих дискуссий утвердить этот "режим санкций имени Навального".
"Акт Магнитского" был принят в США в 2012 году. Изначально он предусматривал санкции в отношении российских чиновников и правоохранителей, причастных к "делу Сергея Магнитского". Позже в список попали и другие россияне, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.
В четверг, 17 сентября, с резким заявлением по поводу отравления Навального выступил Европарламент.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2020, 22:10
|
13 сентября 2020, 08:05
|
15 сентября 2020, 00:25
|
12 сентября 2020, 11:55
|
14 сентября 2020, 12:30
|
14 сентября 2020, 05:10
|
12 сентября 2020, 05:30