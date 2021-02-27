Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно"

Глава Крыма Сергей Аксёнов выдал нелицеприятную правду о семье президента Украины Владимира Зеленского. А точнее о его супруге Елене. "Оккупантам" платит активно", - рассказал политик о жене украинского лидера.

Крымская тайна семьи Зеленских заключается в том, что у Елены до сих пор находится в собственности недвижимость на территории полуострова. Сергей Аксёнов сообщил, что на этом объекте нет задолженности по коммунальным платежам.

"Значит "оккупантам" он (Зеленский – ред.) всё платит активно, спокойно. Ничего не смущает", - произнёс глава Крыма в эфире одного из федеральных телеканалов.

Он предположил, что имущество оставили на всякий случай – вдруг придётся просить политического убежища у России.

У Аксёнова уточнили, из-за недвижимости в российском регионе имеют ли Владимир или Елена Зеленские преимущества для получения гражданства РФ. Глава Крыма засомневался. По его мнению, только если они обратятся напрямую к президенту России Владимиру Путину.

Про недвижимость Зеленских в Крыму много говорили в ходе предвыборной компании, когда юморист баллотировался на должность президента. Тогда пресс-служба его штаба подтвердила факт покупки. СМИ писали, что сделка была совершена весной 2013 года, когда на полуострове действовало украинское законодательство.

Тогда же стало известно, что Владимир Зеленский внёс эту недвижимость в свою декларацию. Его супруге принадлежит квартира на южном берегу Крыма. Дом стоит в посёлке Ливадия, который входит в так называемую "Большую Ялту". В штабе поясняли, что эта квартира будет использоваться владельцами "только после обязательного возвращения Крыма в Украину.