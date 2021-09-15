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Аксёнов рассказал, как Украина пытается разрушить Крым изнутри с помощью фейков
15 сентября 2021, 22:40 • 85 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, как Украина пытается разрушить русский регион изнутри с помощью фейков. По его слова, Киев вовсю использует методы информационной войны.
Аксёнов заявил, что Украина пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове. Для этого у неё есть целая армия ботов, которые распространяют в Сети ложные сообщения под видом крымчан.
- отметил политик, выступая в эфире телеканала "Крым 24".
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.
Украина же не оставляет попыток вернуть Крым, несмотря на мнение местных жителей. Она запустила так называемую "Крымскую платформу" - проект по привлечению международного внимания к крымскому вопросу. Однако он оказался больше пиар-инструментов президента Украины Владимира Зеленского, чем реальной дискуссионной площадкой.
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