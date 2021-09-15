Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Главная / Политика

Аксёнов рассказал, как Украина пытается разрушить Крым изнутри с помощью фейков

15 сентября 2021, 22:40  •  85 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, как Украина пытается разрушить русский регион изнутри с помощью фейков. По его слова, Киев вовсю использует методы информационной войны.
Аксёнов заявил, что Украина пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове. Для этого у неё есть целая армия ботов, которые распространяют в Сети ложные сообщения под видом крымчан.
Армии ботов работают в крымском направлении дистанционно. Притворяются крымчанами, вбрасывают регулярно дезинформацию по различным направлениям, дают информационные поводы с целью разжигания ненависти друг к другу,
- отметил политик, выступая в эфире телеканала "Крым 24".
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.
Украина же не оставляет попыток вернуть Крым, несмотря на мнение местных жителей. Она запустила так называемую "Крымскую платформу" - проект по привлечению международного внимания к крымскому вопросу. Однако он оказался больше пиар-инструментов президента Украины Владимира Зеленского, чем реальной дискуссионной площадкой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





85
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
15 сентября 2021, 11:40
"Донбасс - это Россия": Бородай обещал фантастические события
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно...
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2021, 13:05
"Вам стоит заткнуться": посол Китая в США резко осадил американцев
10 сентября 2021, 04:15
Штатам надоели "газовые качели" Украины: Госдеп назвал кризисом отставки в "Нафтогазе"
11 сентября 2021, 20:35
Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков
13 сентября 2021, 19:20
"Принудительно посадят самолёт с Шойгу?": Блогер указал на "откровенно странный поступок" Чехии
09 сентября 2021, 04:25
"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах
13 сентября 2021, 02:50
"Вам стоит заткнуться": Китайский посол нашёл слова для США
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.