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Аксёнов рассекретил недвижимость киевской элиты в Крыму: Где квартира Зеленского, выдало фото
29 марта 2022, 13:35 • 209 • Политика
Многие представители элиты Киева имеют недвижимость в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава Крыма в эфире Соловьёв Live сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет недвижимость на полуострове. Также собственность в Крыму есть у главы антикоррупционного бюро Артёма Сытника, председателя конституционного суда Александра Тупицкого и главы Нацбанка Кирилла Шевченко.
В свою очередь, РИА Новости опубликовало фото элитного жилого комплекса "Император" под Ялтой, в котором находится квартира Елены Зеленской - супруги украинского лидера.
Квартира в этом ЖК стоит минимум 14,9 млн рублей. А за 5-комнатную квартиру придётся отдать 75 млн рублей.
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