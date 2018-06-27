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Аксёнов прокомментировал учения Украины возле границы с Крымом
27 июня 2018, 20:39 • 65 • Украина
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что учения ВМС Украины являются пиар-акцией. Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Аксёнова.
@aksenov.rk Facebook
«Учения Вооружённых сил Украины у границ российского Крыма — это пиар-акция, которая не имеет никакого практического значения с военной точки зрения», — сказал он.
По его словам, реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями российских ВС и группировки российских войск в Крыму.
«Если бы у этого преступного режима была хотя бы малейшая возможность безнаказанно использовать вооружённую силу против населения полуострова, он бы её использовал без колебаний», — отметил Аксёнов.
Глава Крыма добавил, что усиление военной группировки на полуострове оправданно и необходимо.
Ранее украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области возле границы с Крымом.
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