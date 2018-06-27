Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бывший инструктор «Азова» рассказал о создании на Украине групп для запугивания ...
«Мы не определились, когда принять решение»: почему Дания затягивает строительст...
Накануне перемен: почему Италия выступает против автоматического продления антир...
На Украине продлили следствие по делу капитана судна «Норд»
Главная / Украина

Аксёнов прокомментировал учения Украины возле границы с Крымом

27 июня 2018, 20:39  •  65 • Украина
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что учения ВМС Украины являются пиар-акцией. Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Аксёнова.
 
@aksenov.rk Facebook
 

«Учения Вооружённых сил Украины у границ российского Крыма — это пиар-акция, которая не имеет никакого практического значения с военной точки зрения», — сказал он.

По его словам, реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями российских ВС и группировки российских войск в Крыму.

«Если бы у этого преступного режима была хотя бы малейшая возможность безнаказанно использовать вооружённую силу против населения полуострова, он бы её использовал без колебаний», — отметил Аксёнов. 

Глава Крыма добавил, что усиление военной группировки на полуострове оправданно и необходимо.

Ранее украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области возле границы с Крымом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

65
Источник
Похожие новости
27 июня 2018, 17:24
Лавров обсудил с советником Трампа ситуацию в Сирии и на Украине
27 июня 2018, 20:39
Салливан заявил, что Трамп поднимет украинский вопрос на саммите НАТО
27 июня 2018, 14:09
Джонсон призвал Украину продолжать курс реформ

26 июня 2018, 21:54
Мосгорсуд отказал украинскому омбудсмену в свидании с Сущенко
27 июня 2018, 14:09
Сейм Польши проголосовал за отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте
27 июня 2018, 20:39
Аксёнов прокомментировал учения Украины возле границы с Крымом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 июня 2018, 22:24
На границе Украины с Крымом образовались очереди из автомобилей
21 июня 2018, 21:39
Экс-премьер Украины прокомментировал заявление главы Нацбанка о погашении внешнего долга
26 июня 2018, 09:09
«Месть Сталина» спасёт Россию
26 июня 2018, 09:09
Новая звезда на украинском небе. Во всём виноваты греки!
25 июня 2018, 07:10
Записки Колорадского Таракана. Праздник к нам приходит, дурь из нас выходит!
22 июня 2018, 13:54
Эксперт прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко
22 июня 2018, 19:24
Сатановский Карасеву: Вы - пустое место, такое же, как ваша власть! Вечер с Соловьевым от 21.06.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.