Аксёнов прокомментировал учения Украины возле границы с Крымом

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что учения ВМС Украины являются пиар-акцией. Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Аксёнова.

«Учения Вооружённых сил Украины у границ российского Крыма — это пиар-акция, которая не имеет никакого практического значения с военной точки зрения», — сказал он.

По его словам, реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями российских ВС и группировки российских войск в Крыму.

«Если бы у этого преступного режима была хотя бы малейшая возможность безнаказанно использовать вооружённую силу против населения полуострова, он бы её использовал без колебаний», — отметил Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что усиление военной группировки на полуострове оправданно и необходимо.

Ранее украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области возле границы с Крымом.