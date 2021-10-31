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Аксёнов предсказал судьбу крымских реликвий на Украине: "Пишите письма"
31 октября 2021, 00:15 • 136 • Политика
Сергей Аксёнов предсказал судьбу крымских реликвий на Украине. Речь о коллекции скифского золота, которую нидерландский суд постановил отдать на хранение Киеву. Глава полуострова уверен, что теперь эти культурные ценности попросту исчезнут в персональных коллекциях представителей власти Незалежной: "Пишите письма".
Глава Крыма Сергей Аксёнов в программе "Центральное телевидение" на НТВ прокомментировал вердикт Апелляционного суда Амстердама в отношении коллекции скифского золота.
Напомним, 26 октября нидерландский суд постановил, что культурные реликвии, найденные в Крыму, следует отдать на хранение Киеву, поскольку эти артефакты якобы относятся к украинскому историческому наследию. Москва, однако, выразила готовность обжаловать это решение.
Аксёнов, в свою очередь, убеждён в том, что в случае, если золото всё же придётся передать украинской стороне, общественность больше никогда его не увидит, поскольку эти культурные ценности попросту исчезнут в персональных коллекциях представителей власти Незалежной:
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