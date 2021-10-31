Аксёнов предсказал судьбу крымских реликвий на Украине: "Пишите письма"

Сергей Аксёнов предсказал судьбу крымских реликвий на Украине. Речь о коллекции скифского золота, которую нидерландский суд постановил отдать на хранение Киеву. Глава полуострова уверен, что теперь эти культурные ценности попросту исчезнут в персональных коллекциях представителей власти Незалежной: "Пишите письма".

Глава Крыма Сергей Аксёнов в программе "Центральное телевидение" на НТВ прокомментировал вердикт Апелляционного суда Амстердама в отношении коллекции скифского золота.

Напомним, 26 октября нидерландский суд постановил, что культурные реликвии, найденные в Крыму, следует отдать на хранение Киеву, поскольку эти артефакты якобы относятся к украинскому историческому наследию. Москва, однако, выразила готовность обжаловать это решение.

Аксёнов, в свою очередь, убеждён в том, что в случае, если золото всё же придётся передать украинской стороне, общественность больше никогда его не увидит, поскольку эти культурные ценности попросту исчезнут в персональных коллекциях представителей власти Незалежной: