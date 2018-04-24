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Аксёнов посоветовал жителям Крыма не ездить на Украину через границу с полуостровом

24 апреля 2018, 19:09  •  36 • Украина
Жителям Крыма порекомендовали не ездить на Украину через границу с полуостровом, а в случае крайней необходимости въезжать в эту страну через пропускные пункты c материковой части России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
 
globallookpress.com © glava.rk. gov.ru
 

«Я советую крымчанам, особенно тем, кто работал в органах государственной власти, не ездить на Украину, тем более через эту границу», — приводит его слова РИА Новости. 

По словам Аксёнова, на Украине «законов нет, это контрпродуктивно». 

«Пиратское государство. Вам могут сделать что угодно», — добавил глава Крыма. 

Ранее на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» на границе с Крымом была задержана украинка, которая собирала подписи за Владимира Путина в Крыму. 

Украинская прокуратура предъявила ей обвинение в госизмене.

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