Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Вр...
Главная / Политика

Аксёнов попросил Путина помочь Крыму вернуть "скифское золото"

28 декабря 2021, 13:45  •  138 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил президента России Владимира Путина помочь вернуть "скифское золото" на полуостров. Теперь Москва может присоединиться к битве за украденную Нидерландами музейную коллекцию.
Аксёнов, выступая на пресс-конференции по итогам года, заявил, что обратился к Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру к процессу возвращения "скифского золота" . Он также направил обращения в Министерство юстиции и Министерство иностранных дел России.
Пока что в борьбе за "скифское золото" со стороны Крыма участвуют только непосредственно сами музеи. Если просьба Аксёнова будет удовлетворена, то это означает, что Россия также включится в эту борьбу.
Музейная коллекция "скифского золота" была передана крымскими музеями Нидерландам в феврале 2014 года. Предполагалось, что после проведения ряда выставок голландцы вернут экспонаты их владельцам, однако этого не произошло.
Когда Крым воссоединился с Россией, музеи Нидерландов отказались возвращать коллекцию. Позже суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине, которая никогда не была его владельцем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



138
Источник
Похожие новости
28 декабря 2021, 08:30
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмирить ВСУ в Донбассе
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
28 декабря 2021, 02:40
Не согласен на роль "хромой утки": Что известно о преемнике Путина
28 декабря 2021, 00:55
Склероз Байдена: До войны меньше месяца - Fox News
28 декабря 2021, 00:55
Чего Россия боится больше всего. The Spectator призывает не злить русских
28 декабря 2021, 06:10
Путин давно переписывается с "мамой" Гарри Поттера, британцы проклинают Роулинг за "связи с Кремлём"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
24 декабря 2021, 03:35
Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу
26 декабря 2021, 01:05
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Враг у ворот"
24 декабря 2021, 20:30
"Циркон" ударил залпом. Полковник запаса намекнул: "Это значит только одно"
22 декабря 2021, 02:00
Шойгу сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут" - эксперт
26 декабря 2021, 09:50
Россия подставляет плечо украинской экономике
24 декабря 2021, 20:30
Довоевались. В Одессе появились партизаны, которые начали жечь технику ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.