Аксёнов попросил Путина помочь Крыму вернуть "скифское золото"

Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил президента России Владимира Путина помочь вернуть "скифское золото" на полуостров. Теперь Москва может присоединиться к битве за украденную Нидерландами музейную коллекцию.

Аксёнов, выступая на пресс-конференции по итогам года, заявил, что обратился к Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру к процессу возвращения "скифского золота" . Он также направил обращения в Министерство юстиции и Министерство иностранных дел России.

Пока что в борьбе за "скифское золото" со стороны Крыма участвуют только непосредственно сами музеи. Если просьба Аксёнова будет удовлетворена, то это означает, что Россия также включится в эту борьбу.

Музейная коллекция "скифского золота" была передана крымскими музеями Нидерландам в феврале 2014 года. Предполагалось, что после проведения ряда выставок голландцы вернут экспонаты их владельцам, однако этого не произошло.

Когда Крым воссоединился с Россией, музеи Нидерландов отказались возвращать коллекцию. Позже суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине, которая никогда не была его владельцем.