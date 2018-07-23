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Аксёнов поддержал идею обмена моряков «Норда» на задержанных в Крыму браконьеров с Украины
23 июля 2018, 17:24 • 52 • Украина
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о готовности поддержать обмен моряков судна «Норд» на задержанных в республике браконьеров с Украины. Об этом сообщает «Крыминформ».
© dpsu.gov.ua
«Понятно, что решение буду принимать не я, Министерство иностранных дел ведёт эту работу. Моё мнение — я за», — сказал он.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с предложением обменять членов экипажа российского судна «Норд» на украинских моряков, задержанных в Крыму.
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