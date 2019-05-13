Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.

«Надежда есть всегда. Но особо питать иллюзии я бы не стал», — заявил Аксёнов.

Он добавил, что, по его мнению, результаты выборов на Украине показали, что «ритуальные заклинания» киевских политиков «о возвращении Крыма» не работают, поскольку для украинцев не является главной эта тема.

При этом глава Крыма заявил, что участники президентской гонки на Украине «не являются самостоятельными фигурами», а украинская политика, включая внешнюю, определяется «далеко от Киева».

Ранее Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие полуострова за пять лет в составе России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.