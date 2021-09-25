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Аксёнов объяснил отставку главы Минтранса Крыма

25 сентября 2021, 14:35  •  123 • Политика
В Крыму продолжаются отставки среди членов правительства республики. Аксёнов принял заявление главы Минтранса Исакова.
В Крыму отправлен в отставку министр транспорта республики Евгений Исаков.
"Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Александровича Исакова. Ротация кадров - это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы", - написал глава Крыма Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.
"В ближайшее время будут приняты новые кадровые решения. Курс обновления структуры власти продолжится", - рассказал источник "РИА Новости" в правительстве Крыма. Также может пройти ротация глав некоторых городов полуострова.
Ранее, 22 сентября, в отставку был отправлен вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Он проходит подозреваемым в хищении из бюджета полуострова путём мошенничества 57 млн рублей.
Также в отставку ушёл министр строительства региона Михаил Храмов. Он добровольно написал заявление об отставке. Следствие считает, что Храмов является сообщников экс-вице-премьера Крыма Кабанова.

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