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Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
14 августа 2019, 13:39 • 121 • Украина
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так Аксёнов отреагировал на заявления украинских чиновников по поводу водной блокады Крыма.
«Из Киева в последние дни прозвучало несколько заявлений по поводу водной блокады Крыма... Политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная блокада Крыма — часть антироссийской стратегии Запада», — указал он.
Глава региона также добавил, что ключевые решения о прекращении или продолжении блокады «будут приниматься далеко от берегов Днепра».
При этом Аксёнов подчеркнул, что блокада не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Киев. По его словам, в Крыму в настоящий момент нет дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд.
Ранее сообщалось, что власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
Позднее в Киеве заявили, что Украина имела право перекрыть канал, по которому в Крым поступает вода из Днепра.
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