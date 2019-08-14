Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так Аксёнов отреагировал на заявления украинских чиновников по поводу водной блокады Крыма.

«Из Киева в последние дни прозвучало несколько заявлений по поводу водной блокады Крыма... Политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная блокада Крыма — часть антироссийской стратегии Запада», — указал он.

Глава региона также добавил, что ключевые решения о прекращении или продолжении блокады «будут приниматься далеко от берегов Днепра».

При этом Аксёнов подчеркнул, что блокада не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Киев. По его словам, в Крыму в настоящий момент нет дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд.

Ранее сообщалось, что власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.

Позднее в Киеве заявили, что Украина имела право перекрыть канал, по которому в Крым поступает вода из Днепра.