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Аксёнов назвал бандеровщину проклятием Украины

02 января 2020, 15:39  •  53 • Украина
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал прошедшее в Киеве факельное шествие националистов в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
 
РИА Новости
 

«На Украине снова новогодние факельные шествия нацистов. Это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма. Если соседняя страна, как говорят её руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия 30-х годов прошлого века», — написал Аксёнов в Facebook.

Он назвал шествие националистов шабашом, отметив, что крымчане «благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями».

«Бандеровщина — проклятие Украины, главный фактор деградации и разрушения страны, идейное «топливо» гражданской войны», — заявил глава Крыма.

1 января более тысячи человек вышли в Киеве на шествие в честь Бандеры.

Организаторами шествия стали партия «Свобода» и «Правый сектор»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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