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Аксенов: Встреча Путина и Трампа - первый шаг к международному признанию Крыма

18 июля 2018, 02:39  •  45 • В России

Встреча президента России Владимира Путина и со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки стала первым шагом к международному признанию Крыма, считает глава РК Сергей Аксенов.

- Уверен, что глава нашего государства сделал все возможное, чтобы решить те задачи, которые волнуют сегодня российское общество и мировое сообщество. Один из таких важнейших вопросов – это международное признание Крыма как субъекта РФ и снятие санкций. Первый шаг в этом направлении сделан, будем ждать результатов, - сказал Аксенов.

Он подчеркнул важность заявления Владимира Путина на совместной пресс-конференции президентов о том, что мартовский референдум 2014 года о воссоединении Крыма с Россией проведен в строгом соответствии с международным правом, с Уставом ООН.

- Так что вопрос закрыт, и это должны осознать все, - заключил глава Крыма.

Напомним, 16 июля президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп столице Финляндии провели совместные переговоры в формате тет-а-тет.

На совместной пресс-конференции вновь была заторонута тема Крыма, тогда Владимир Путин еще раз заявил:

- Позиция президента Трампа известна, и он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. Однако у Москвы другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все, - подытожил президент.

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