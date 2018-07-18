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Аксенов: Встреча Путина и Трампа - первый шаг к международному признанию Крыма
18 июля 2018, 02:39 • 45 • В России
Встреча президента России Владимира Путина и со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки стала первым шагом к международному признанию Крыма, считает глава РК Сергей Аксенов.
- Уверен, что глава нашего государства сделал все возможное, чтобы решить те задачи, которые волнуют сегодня российское общество и мировое сообщество. Один из таких важнейших вопросов – это международное признание Крыма как субъекта РФ и снятие санкций. Первый шаг в этом направлении сделан, будем ждать результатов, - сказал Аксенов.
Он подчеркнул важность заявления Владимира Путина на совместной пресс-конференции президентов о том, что мартовский референдум 2014 года о воссоединении Крыма с Россией проведен в строгом соответствии с международным правом, с Уставом ООН.
- Так что вопрос закрыт, и это должны осознать все, - заключил глава Крыма.
Напомним, 16 июля президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп столице Финляндии провели совместные переговоры в формате тет-а-тет.
На совместной пресс-конференции вновь была заторонута тема Крыма, тогда Владимир Путин еще раз заявил:
- Позиция президента Трампа известна, и он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. Однако у Москвы другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все, - подытожил президент.
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