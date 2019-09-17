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Аксенов воспротивился переименованию Крыма

17 сентября 2019, 20:09  •  102 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал прекратить обсуждение идеи присвоить региону двойное название Республика Крым — Таврида. Свою позицию он озвучил в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 17 сентября.
«Подобные инициативы не нужны и неактуальны. В 2014 году на родину — в Российскую Федерацию — вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить», — написал он.
Как подчеркнул Аксенов, дискуссию на эту тему следует оставить историкам. По его словам, сегодня цель властей Крыма — сделать его процветающим и самодостаточным регионом, а жизнь крымчан — безопасной и комфортной.
С инициативой присвоения двойного названия Крыму выступил днем ранее глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус. По его мнению, это позволит укрепить российский статус полуострова.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве и на Западе результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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