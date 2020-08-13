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Аксенов уволил руководителя «Крымавтодора» за некачественное строительство дорог

13 августа 2020, 15:00  •  58 • Политика
Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение уволить директора ГУП «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко в связи с некачественным строительством дорог. Об этом он заявил в четверг, 13 августа, на совещании по итогам посещения строек в Симферополе и Симферопольском районе.
«Руководителя «Крымавтодора» — это товарищ [Дмитрий] Кривенко — уволить. Выговоры объявить товарищу [начальнику cлужбы автодорог Республики Крым Александру] Нефедову и товарищу Суханову — это служба автомобильных дорог Крыма, за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах», — приводит слова Аксенова ТАСС.
Глава региона отметил, что предприятию была поставлена задача благоустроить дворы многоэтажных жилых домов Симферополя, однако поручение исполнено не было.
Аксенов поручил в этот же день назначить исполняющего обязанности директора предприятия.
В конце июля глава Крыма анонсировал строительство на полуострове четырехполосных дорог, ведущих к границе с Украиной. По его словам, подобные дороги должны быть там с учетом межгосударственного сообщения.
В настоящий момент в Крыму строится магистральная трасса «Таврида». Общая протяженность составит 250,7 км, стоимость — около 149,3 млрд рублей. Дорога станет своего рода связующим звеном моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией.
Она прокладывается в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя и Бахчисарая. Завершить строительство планируется в сентябре текущего года.

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