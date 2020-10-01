Аксенов уволил министра транспорта Крыма Карпова

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по строительной отрасли Крыма в четверг, 1 октября, отправил в отставку министра транспорта Сергея Карпова.

«Я сегодня согласовал и подписал заявление об увольнении министра транспорта Республики Крым Карпова Сергея Васильевича», — приводит слова Аксенова «Крыминформ».

Нового министра транспорта назначат в течение недели. До этого работу министерства будет контролировать вице-премьер Евгения Кабанова, которая курирует сферу транспорта.

Аксенов выразил сожаление, что до сих пор Служба автомобильных дорог «должным образом» не организовала работу подрядчиков, не выполняются некоторые регламенты.

Кроме того, глава республики поручил уволить первого замначальника Службы автодорог Крыма Антона Суханова. «Господину Суханову пожмите руку, коллеги, попрощайтесь сегодня с ним», — приводит агентство слова Аксенова.

Причиной стало незаключение контрактов на ремонт 15 улиц в Симферополе, за что отвечал Суханов.

Карпов был седьмым министром транспорта в Крыму с момента вхождения полуострова в состав России. Он был назначен 24 октября 2018 года, до этого возглавлял ныне ликвидированный республиканский комитет дорожного хозяйства. До этого Карпов возглавлял санкт-петербургское территориальное управление госкомпании «Автодор».

На совещании 13 августа Аксенов уволил директора ГУП «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко в связи с некачественным строительством дорог.

На том же совещании он сделал выговоры ныне уволенному замначальнику Службы автодорог Крыма Суханову и главе службы Александр Нефедову «за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах», отмечает «Крыминформ».