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Аксенов рассказал об отношении крымчан к передаче полуострова Киеву в 1954 году

16 марта 2021, 13:15  •  48 • Политика
Жители Крыма выступили бы против включения полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы знали, что в будущем Советский Союз ждет распад. Такое мнение во вторник, 16 марта, высказал глава Крыма Сергей Аксенов.
«В 1954 году [первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев принял решение [о передаче Крыма в состав УССР] в рамках одной страны, поэтому люди особо разницу не чувствовали. Был рубль, можно было ехать без загранпаспортов в любую республику, никаких проблем не было, поэтому так к этому люди и отнеслись. И вообще, после войны у людей были другие заботы. Если бы кто-то мог предвидеть, что произойдет, уверен, что население и тогда было бы против», — цитирует его «РИА Новости».
Кроме того, глава региона выразил уверенность в том, что при принятии решения на референдуме 2014 года люди руководствовались восстановлением исторической справедливости.
«Историческая справедливость, поэтому высокий уровень поддержки. В 2014 году это было историческое решение, принятое президентом при поддержке, волеизъявлении крымчан. Он видел, что подавляющее большинство людей «за», и защита граждан лежала в основе этого решения о воссоединении», — добавил Аксенов.
Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. В документе подчеркивается приоритетность политико-дипломатического подхода к разрешению вооруженного конфликта.
14 марта первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров рассказал о намерениях Украины в 2014 году начать войну за Крым после его воссоединения с Россией. По его словам, план был отменен главой Генштаба ВСУ Михаилом Куциным в связи с напряженностью ситуации.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.
11 марта состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором была принята стратегия «деоккупации» и реинтеграции Крыма. По словам министра иностранных дел страны, документ стал одним из «трех китов» возвращения полуострова вместе с консолидацией («работаем над объединением усилий всех партнеров на базе крымской платформы») и синергией («восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над АР Крым и городом Севастополь»).
В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что работа Украины по возвращению региона — это сизифов труд.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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