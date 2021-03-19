Аксенов рассказал об отношении к жителям и властям Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об отношении к Украине. По его словам, следует разделять жителей страны и действующую власть.

Аксенов подчеркнул, что украинцы никогда не были врагами жителей полуострова, крымчане с уважением относятся ко всем, кто приезжает в республику.

«С точки зрения властей Украины, то пока — сплошной маразм», — сказал он в документальном фильме телеканала «RT Россия».

Также Сергей Аксенов заявил, что у Украины нет шансов вернуть контроль над Крымом.

Он отметил, что крымчане сами решили вернуться в состав России, и по решению российского лидера Владимира Путина была обеспечена безопасность процедуры.

Ранее в этот день Владимир Путин во время выступления в «Лужниках» перед концертом по случаю годовщины воссоединения Крыма и РФ заявил, что Москва готова помогать соседним братским странам и жить в новых геополитических условиях.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев, Евросоюз и США не признали итоги голосования. Москва не раз указывала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.