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Аксенов рассказал об отношении к жителям и властям Украины

19 марта 2021, 04:30  •  21 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об отношении к Украине. По его словам, следует разделять жителей страны и действующую власть.
Аксенов подчеркнул, что украинцы никогда не были врагами жителей полуострова, крымчане с уважением относятся ко всем, кто приезжает в республику.
«С точки зрения властей Украины, то пока — сплошной маразм», — сказал он в документальном фильме телеканала «RT Россия».
Также Сергей Аксенов заявил, что у Украины нет шансов вернуть контроль над Крымом.
Он отметил, что крымчане сами решили вернуться в состав России, и по решению российского лидера Владимира Путина была обеспечена безопасность процедуры.
Ранее в этот день Владимир Путин во время выступления в «Лужниках» перед концертом по случаю годовщины воссоединения Крыма и РФ заявил, что Москва готова помогать соседним братским странам и жить в новых геополитических условиях.
Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев, Евросоюз и США не признали итоги голосования. Москва не раз указывала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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