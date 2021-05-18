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Аксенов рассказал о вкладе Зеленского в "оккупацию" Крыма
18 мая 2021, 17:35 • 118 • Политика
Власти Незалежной заботятся об интересах украинских националистов, а не правах крымчан
Президент Украины Владимир Зеленский любит рассуждать перед международной аудиторией о стремлении защитить права "обиженных крымчан". О том, что же именно предпринимает лично глава Незалежной и киевская власть в целом в этом направлении, напомнил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации",
– перечислил Аксенов примеры "заботы" Украины о жителях полуострова разной национальности. По его мнению, Киев таким образом защищает не крымчан, а следует идеям националистов, которые прямо заявляют, что Крым "должен быть украинским или безлюдным".
Во вторник, 18 мая, Зеленский в очередной раз заявил в "Твиттере", что предпринимает усилия по "возвращению Крыма", дескать, на это нацелена его программа "Крымская платформа".
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