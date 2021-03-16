Аксенов раскрыл зачинщиков провокаций в Крыму

Сергей Аксенов. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

От всех внешних атак полуостров хорошо защищен

США подталкивают украинских руководителей любыми средствами раскачивать ситуацию в Крыму. Об этом заявил глава Крымской Республики Сергей Аксенов.

Он указал, что полуостров отлично защищен, поэтому за его оборону его внешних рубежей опасаться не приходится.

"Никаких перспектив никому не светит в военном плане. Мы способны отразить любые атаки кого угодно – стран НАТО и так далее",

– подчеркнул Аксенов в интервью РИА "Новости". Понимают это и противники, поэтому стремятся пакостить по-мелкому, устраивая провокации на границе с Украиной и посылая диверсантов.

"К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями",

– предупредил глава Крыма. По его мнению, это будет продолжаться, пока в Киеве не сменится власть.

"При нынешнем руководстве точно потепления ожидать не стоит", – сказал Аксенов.

Крым в эти дни отмечает седьмую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Киев отказывается признавать потерю Крыма и строит планы по его возвращению. Некоторые идеи звучат весьма агрессивно, и попытки их реализовать Москва будет воспринимать как угрозу безопасности РФ, предупредили в МИД России.