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Аксенов раскрыл зачинщиков провокаций в Крыму
16 марта 2021, 11:25 • 283 • Политика
От всех внешних атак полуостров хорошо защищен
США подталкивают украинских руководителей любыми средствами раскачивать ситуацию в Крыму. Об этом заявил глава Крымской Республики Сергей Аксенов.
Он указал, что полуостров отлично защищен, поэтому за его оборону его внешних рубежей опасаться не приходится.
"Никаких перспектив никому не светит в военном плане. Мы способны отразить любые атаки кого угодно – стран НАТО и так далее",
– подчеркнул Аксенов в интервью РИА "Новости". Понимают это и противники, поэтому стремятся пакостить по-мелкому, устраивая провокации на границе с Украиной и посылая диверсантов.
"К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями",
– предупредил глава Крыма. По его мнению, это будет продолжаться, пока в Киеве не сменится власть.
"При нынешнем руководстве точно потепления ожидать не стоит", – сказал Аксенов.
Крым в эти дни отмечает седьмую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Киев отказывается признавать потерю Крыма и строит планы по его возвращению. Некоторые идеи звучат весьма агрессивно, и попытки их реализовать Москва будет воспринимать как угрозу безопасности РФ, предупредили в МИД России.
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