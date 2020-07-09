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Аксенов прокомментировал причастность Киева к диверсиям в Крыму

09 июля 2020, 18:25  •  48 • В России

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал опубликованную в украинских СМИ запись телефонного разговора экс-президента Украины Порошенко и бывшего вице-президента США Байдена. В беседе Порошенко подтверждает причастность украинских военных к организации диверсии в Крыму в августе 2016 года.

- Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий, - заявил Аксенов. - И объясняет истинные причины отказа Украины от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом: не может террорист сотрудничать с тем, кто с ним борется.

Глава Крыма напомнил, как в 2016 году тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил, что не имеет никаких доказательств о подготовке украинской стороной террористических провокаций в Крыму.

- На самом деле, как следует из записи, все они знали. И это для нас тоже не новость, - заверил Аксенов. - Хочу еще раз подчеркнуть: наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан.

Напомним, в августе 2016 года ФСБ предотвратила несколько террористических актов, подготовленных Минобороны Украины для дестабилизации социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти.

В ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска была обнаружена группа диверсантов. При задержании террористов в перестрелке погиб сотрудник ФСБ России. На месте прорыва были обнаружены 20 самодельных взрывных устройств, боеприпасы, противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины.

В ночь на 8 августа спецподразделения предприняли еще две попытки прорыва на границе, которые вооруженные силы Украины прикрывали массированным обстрелом. Тогда погиб военнослужащий РФ. В последствии ФСБ вскрыла украинскую агентурную сеть, готовившая серию диверсий на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.

Депутат Верховной рады Андрей Деркач на пресс-конференции обнародовал очередную порцию записей телефонных переговоров, на которой люди с голосами, похожими на экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму в августе 2016 года.

- Как вы знаете, мы вмешались один раз, до того как это случилось, когда узнали, что Генеральный штаб предпринимает определенные шаги. Мы дали понять, что не поддерживаем это. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось. Скажу вам откровенно, он [Барак Обама] не в восторге от этого, - говорит «Байден». - Ваш начальник военной разведки получил четкое сообщение от нас несколько недель назад о нашем категорическом неодобрении предложенной диверсионной операции против военных объектов на территории России.

В ответ Порошенко подтвердил факт проведения диверсионной операции, но заявил Байдену, что ничего о ней не знал, поскольку в это время находился с визитом в Юго-Восточной Азии.

В конце 2018 года три катера украинских ВМС Украины нарушили границы акватории территориального моря Российской Федерации и двинулись по направлению к Керченскому проливу. Сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей. По данным ФСБ, украинские военные осуществили провокацию в Керченском проливе по прямому указанию Киева.

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