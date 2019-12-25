Аксенов призвал не отвлекаться на заявления Украины по Крымскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не отвлекаться на заявления украинских чиновников по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста. Об этом пишет «РИА Новости» в среду, 25 декабря.

«Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк. Им сложно сказать что-то. Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся», — сказал глава Крыма.

Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и строителям, которые принимали участие в создании моста. По словам Аксенова, это самый большой мост Европы и в этом плане стране есть чем гордиться.

Аксенов предложил тех, кто на Украине сомневается в запуске железной дороги, прокатить по Крымскому мосту и встретить на территории России.

Сам он отправился на поезде в Севастополь в качестве пассажира.

23 декабря после поездки Путина по железнодорожной части Крымского моста министерство иностранных дел Украины заявило о том, что «выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом российского президента во временно оккупированную Автономную Республику Крым». По мнению украинской стороны, Россия построила мост без согласия Украины, «грубо нарушив нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина итоги референдума не признает и до сих пор считает Крым «временно оккупированной территорией».

Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года.

По данным инфоцентра «Крымский мост», за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов, что в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).