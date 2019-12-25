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Аксенов призвал не отвлекаться на заявления Украины по Крымскому мосту

25 декабря 2019, 16:09  •  102 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не отвлекаться на заявления украинских чиновников по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста. Об этом пишет «РИА Новости» в среду, 25 декабря.
«Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк. Им сложно сказать что-то. Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся», — сказал глава Крыма.
Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и строителям, которые принимали участие в создании моста. По словам Аксенова, это самый большой мост Европы и в этом плане стране есть чем гордиться.
Аксенов предложил тех, кто на Украине сомневается в запуске железной дороги, прокатить по Крымскому мосту и встретить на территории России.
Сам он отправился на поезде в Севастополь в качестве пассажира.
23 декабря после поездки Путина по железнодорожной части Крымского моста министерство иностранных дел Украины заявило о том, что «выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом российского президента во временно оккупированную Автономную Республику Крым». По мнению украинской стороны, Россия построила мост без согласия Украины, «грубо нарушив нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина итоги референдума не признает и до сих пор считает Крым «временно оккупированной территорией».
Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.
Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года.
По данным инфоцентра «Крымский мост», за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов, что в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).

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