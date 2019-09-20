Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мало они Кенигсберг утюжили": Сатановский посоветовал американцам вым...
Критика ГЛАВНЫХ задач России от Сатановского! Голос рассудка у Соловьева!
Спикера Совета Федерации выберут 25 сентября
Благодатная почва для терроризма: В Ливию прибывают боевики из Сирии - СМИ
Главная / Политика

Аксенов переизбран главой Крыма на второй срок

20 сентября 2019, 22:54  •  76 • Политика
Депутаты Государственного совета Республики Крым избрали главой региона на новый пятилетний срок 46-летнего Сергея Аксенова, возглавлявшего регион с момента вхождения полуострова в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госсовета Владимира Константинова в пятницу, 20 сентября.
За кандидатуру Аксенова проголосовали 74 депутата из 74 голосовавших. «Решение единогласное», — сказал Константинов.
Таким образом Аксенов возглавил республику во второй раз — первый произошел 9 октября 2014 года, после присоединения Крыма к России по итогам референдума весной того же года.
8 сентября, в единый день голосования, в Крыму прошли выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия», 10 — ЛДПР, а оставшиеся пять — КПРФ. Президент России Владимир Путин предлагал на рассмотрение нового созыва крымского госсовета три кандидатуры на пост губернатора региона. Среди них был Аксенов, Сергей Богатыренко от КПРФ и Павел Шперов от ЛДПР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
20 сентября 2019, 22:54
Дело Болтона живёт и процветает? Почему внешнеполитическим "болтунам и двоечникам" не стоит раскрывать рот на Иран
20 сентября 2019, 17:39
Медведев назвал глупостью слова американского генерала о ПРО Калининградской области
20 сентября 2019, 19:39
Сергей Лавров: В Большую Евразию войдут и страны Евросоюза
20 сентября 2019, 22:54
Песков рассказал о выходных днях Путина
20 сентября 2019, 22:54
Спикера Совета Федерации выберут 25 сентября
20 сентября 2019, 22:54
Под крики зрителей: Британский рэпер "казнил" и целовал на сцене чучело Бориса Джонсона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2019, 07:54
"Не успокаивайте себя иллюзиями": В Раде призвали Украину пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе
14 сентября 2019, 04:24
В случае военного конфликта с Россией...
14 сентября 2019, 20:39
Украинская ГТС вместо "Северного потока": "Нафтогаз" сделал "заманчивое" предложение "Газпрому"
20 сентября 2019, 00:09
"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН17
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
15 сентября 2019, 11:28
"В Незалежной готовится что-то нехорошее!": украинский политолог ОШАРАШИЛ СТУДИЮ!
15 сентября 2019, 22:39
Украине придется перекачивать российский газ в ЕС даже без контракта с Москвой - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.