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Аксенов оценил заявления украинского политолога о «Перл-Харборе» в Крыму

22 декабря 2020, 17:20  •  85 • Политика
Заявление украинского политолога Зиновия Свереды о необходимости «завоевания» Крыма и Донбасса путем военных действий в отношении Черноморского флота, говорят о скудоумии автора, но могут быть расценены как пропаганда войны и терроризма. Об этом 22 декабря написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, киевские русофобы продолжают удивлять игнорированием реальности и скудоумием. «Видимо, этот «отважный» диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии», — добавил Аксенов.
Он подчеркнул, что такие заявления можно расценить как пропаганду войны и призывы к терроризму.
Ранее во вторник депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек заявил, что Украина не в состоянии нанести военный ущерб региону. Как он отметил, любое передислоцирование украинских сил отслеживается российскими военными.
Как полагает директор Центра политического анализа Павел Данилин, украинский политолог своим предложением демонстрирует, что он не просто плохой стратег, а еще и «откровенно отдален» в умственном плане.
Утром в этот день стало известно, что украинский политолог, доктор социальной экономики Свереда в эфире телеканала «Прямой» призвал Киев разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса и предложил российскому флоту «устроить новый Перл-Харбор».

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