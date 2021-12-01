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Аксенов оценил планы Лукашенко посетить Крым

01 декабря 2021, 04:50  •  131 • Политика
Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко на крымской земле. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами. Уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство», — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также выразил уверенность, что этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма.
30 ноября белорусский лидер заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя в знак его признания как части России.
В свою очередь губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море.
Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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