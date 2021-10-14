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Аксенов объявил выговор мэрам двух крымских городов

14 октября 2021, 20:55  •  97 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговоры мэру Бахчисарая Дмитрию Скобликову и мэру Евпатории Роману Тихончуку на совещании в правительстве региона в четверг, 14 октября.
Скобликов получил выговор за плохую уборку города и состояние детских площадок, а Тихончук — за срыв сроков реализации инфраструктурных проектов.
«Бахчисарай можно пешком обойти. Не должно быть никаких проблем с вывозом мусора. Состояние детских площадок отвратительное... Выговор главе администрации города Скобликову Дмитрию Сергеевичу. Выговор направить за моей подписью», — заявил Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что примерно через две недели намерен приехать с проверкой в Евпаторию, где сложилась катастрофическая ситуация в дорожной сфере и реализации проектов, связанных с курортной инфраструктурой.
Тихончук, в свою очередь, допустил срыв сроков обустройства придомовых территорий, передает RT.
Ранее власти Крыма решили ввести с 11 октября ограничения из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что они коснутся пенсионеров и госслужащих.
6 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове возможны ограничения, которые коснутся работников сферы культуры. Например, ограничения отразятся на заполняемости зрительных залов в театрах и кинотеатрах.
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