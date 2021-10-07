Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

Аксенов объяснил слова литовского политика о Крыме патологической русофобией

07 октября 2021, 15:40  •  64 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал следствием патологической русофобии высказывание экс-председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении полуострова Украине после развала России.
«Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир. Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти делают всё, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть», — написал глава республики в своем Telegram-канале.
По его словам, избрав «европейский» путь, Украина, Литва и другие прибалтийские страны потеряли достижения советского периода, экономического и промышленного потенциала. В указанных государствах наблюдается катастрофическое падение производства, отток и сокращение населения, а также реабилитация нацистских преступников, подчеркнул Аксенов.
«Вот он — логический итог «европейского пути». Поэтому вместо того, чтобы гадать о будущем России, лучше литовскому фантазеру подумать о состоянии своей страны», — резюмировал Аксенов.
Ранее в этот день Ландсбергис заявил, что развал РФ — это единственная возможность Украины получить Крым. По мнению бывшего руководителя Литвы, «Россия не успокоится» в своем стремлении «владеть территорией вплоть до всей Европы».
Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков, отвечая на данное заявление, указал, что перспективы распада реальны для Украины, а не для России. Также он отметил, что Крым навсегда останется в составе РФ.
Ранее, 29 сентября, правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями.
Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





64
Источник
Похожие новости
07 октября 2021, 02:15
Владимир Путин. Послание Табаки
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
07 октября 2021, 00:30
Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
07 октября 2021, 00:30
Юрий Кот объяснил, зачем украинские власти растят русофобов: "До расстрелов дойдёт"
07 октября 2021, 02:50
Путин указал на борьбу ЕС за углеродную нейтральность за счет России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2021, 02:15
Владимир Путин. Послание Табаки
30 сентября 2021, 16:30
Слухи подтвердились: Спикера Рады Разумкова лишают должности
05 октября 2021, 04:45
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
30 сентября 2021, 16:30
"Об С-400 не жалеем". Эрдоган сделал выбор между Байденом и Путиным
30 сентября 2021, 16:30
Postimees: проблемы Эстонии не решить уничтожением русских школ
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.