Глава Крыма Сергей Аксенов назвал следствием патологической русофобии высказывание экс-председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении полуострова Украине после развала России.

«Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир. Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти делают всё, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

По его словам, избрав «европейский» путь, Украина, Литва и другие прибалтийские страны потеряли достижения советского периода, экономического и промышленного потенциала. В указанных государствах наблюдается катастрофическое падение производства, отток и сокращение населения, а также реабилитация нацистских преступников, подчеркнул Аксенов.

«Вот он — логический итог «европейского пути». Поэтому вместо того, чтобы гадать о будущем России, лучше литовскому фантазеру подумать о состоянии своей страны», — резюмировал Аксенов.

Ранее в этот день Ландсбергис заявил, что развал РФ — это единственная возможность Украины получить Крым. По мнению бывшего руководителя Литвы, «Россия не успокоится» в своем стремлении «владеть территорией вплоть до всей Европы».

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков, отвечая на данное заявление, указал, что перспективы распада реальны для Украины, а не для России. Также он отметил, что Крым навсегда останется в составе РФ.

Ранее, 29 сентября, правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.