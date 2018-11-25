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Аксенов обвинил руку Запада в провокации в Керченском проливе

25 ноября 2018, 17:39  •  56 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов, уверен, что за сегодняшними провокационными действиями военных кораблей Украины стоят западные страны и подобные "провокации будут продолжаться, пока у власти в Киеве находится русофобский режим".
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал провокационное нарушение российской границы кораблями ВМС Украины, назвав их действия грубым нарушением международного морского права, передает информационное агентство "Новости Крыма".
Аксенов выразил уверенность в том, что за действиями украинских военных стоят западные страны, поддерживающие киевский режим.
Политик отметил, что Украина находится под внешним давлением западных стран, которые используют ее для нагнетания напряженности на международной арене. И в результате сегодняшних провокационных маневров пострадает в первую очередь сама Украина, поделился мнением Аксенов.
Думаю, что истерики и провокации со стороны соседней страны будут продолжаться до тех пор, пока у власти в Киеве находится русофобский режим, управляемый из-за рубежа», – подытожил глава Крыма.
Напомним, утром 25 ноября три военных корабля, принадлежащих ВМС Украине, направились из порта Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, не уведомив о прохождении Керченского пролива российскую сторону.
Во избежание провокаций Россия закрыла проход через пролив.

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